Блокирование движения через "Порубное-Сирет" на украино-румынской границе - прекращено
Киев • УНН
Движение грузовиков через пограничный пункт пропуска "Порубное-Сирет" возобновилось после блокады румынских фермеров.
Блокирование движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Порубное-Сирет" на территории Румынии прекращено. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН. Пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке.
Напомним
Сегодня, 13 января, румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Порубное-Сирет".
В то же время пропуск автобусов и легкового транспорта осуществлялся беспрепятственно.
Акции протеста фермеров в Румынии продолжаются уже несколько дней. Протестующие, в частности, требовали бесплатное топливо и отмену техосмотра для аграрной техники, улучшение кредитования. Одним из требований является также запрет ввоза зерна из Украины.
Блокирование движения через "Порубное-Сирет" на украино-румынской границе - прекращено
Движение грузовиков через пограничный пункт пропуска "Порубное-Сирет" возобновилось после блокады румынских фермеров.
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