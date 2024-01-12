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Спецрежим на прикордонні: в ДПСУ пояснили, кому не треба отримувати дозвіл на перебування у прикордонній смузі

Спецрежим на прикордонні: в ДПСУ пояснили, кому не треба отримувати дозвіл на перебування у прикордонній смузі

Київ • УНН

 • 25439 перегляди

Зараз в Україні потрібен спеціальний дозвіл на в'їзд до прикордонної зони, однак місцеві жителі, туристи та деякі водії звільняються від нього.

Віднедавна для перебування в прикордонній смузі необхідно мати спеціальний дозвіл, проте деяким категоріям людей відповідний дозвіл отримувати немає необхідності. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

До прикордонної смуги, відповідно до законодавства не входять населені пункти та місця масового відпочинку. І треба розуміти, що такі дозволи не потрібно отримувати людям, які слідують з метою перетину кордону, водіям вантажних транспортних засобів, які здійснюють модальні перевезення, а також, якщо рух осіб починається і закінчується за межами прикордонної смуги. Тобто дорога фактично проходить прикордонною смугою, але вони вимушені через неї слідувати… Це стосується усієї протяжності кордону України

- пояснив Андрій Демченко.

Нагадаємо

15 грудня повідомили, що уряд  вніс зміни до постанови "Про прикордонний режим". Тому тепер для перебування в прикордонній смузі віднині необхідно мати дозвіл органу Держприкордонслужби. 

Зміни передбачають обмеження у вільному в'їзді, перебуванні, проживанні, провадженні робіт й пересуванні осіб у прикордонній смузі. Це ділянка місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону.

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Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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