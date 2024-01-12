Спецрежим на прикордонні: в ДПСУ пояснили, кому не треба отримувати дозвіл на перебування у прикордонній смузі

Віднедавна для перебування в прикордонній смузі необхідно мати спеціальний дозвіл, проте деяким категоріям людей відповідний дозвіл отримувати немає необхідності. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

До прикордонної смуги, відповідно до законодавства не входять населені пункти та місця масового відпочинку. І треба розуміти, що такі дозволи не потрібно отримувати людям, які слідують з метою перетину кордону, водіям вантажних транспортних засобів, які здійснюють модальні перевезення, а також, якщо рух осіб починається і закінчується за межами прикордонної смуги. Тобто дорога фактично проходить прикордонною смугою, але вони вимушені через неї слідувати… Це стосується усієї протяжності кордону України