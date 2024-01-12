Спецрежим на прикордонні: в ДПСУ пояснили, кому не треба отримувати дозвіл на перебування у прикордонній смузі
Київ • УНН
Зараз в Україні потрібен спеціальний дозвіл на в'їзд до прикордонної зони, однак місцеві жителі, туристи та деякі водії звільняються від нього.
Віднедавна для перебування в прикордонній смузі необхідно мати спеціальний дозвіл, проте деяким категоріям людей відповідний дозвіл отримувати немає необхідності. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
До прикордонної смуги, відповідно до законодавства не входять населені пункти та місця масового відпочинку. І треба розуміти, що такі дозволи не потрібно отримувати людям, які слідують з метою перетину кордону, водіям вантажних транспортних засобів, які здійснюють модальні перевезення, а також, якщо рух осіб починається і закінчується за межами прикордонної смуги. Тобто дорога фактично проходить прикордонною смугою, але вони вимушені через неї слідувати… Це стосується усієї протяжності кордону України
Нагадаємо
15 грудня повідомили, що уряд вніс зміни до постанови "Про прикордонний режим". Тому тепер для перебування в прикордонній смузі віднині необхідно мати дозвіл органу Держприкордонслужби.
Зміни передбачають обмеження у вільному в'їзді, перебуванні, проживанні, провадженні робіт й пересуванні осіб у прикордонній смузі. Це ділянка місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону.
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