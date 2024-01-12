Спецрежим на границе: в ГПСУ объяснили, кому не надо получать разрешение на пребывание в пограничной полосе

С недавних пор для пребывания в пограничной полосе необходимо иметь специальное разрешение, однако некоторым категориям людей соответствующее разрешение получать нет необходимости. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, передает УНН.

В пограничную полосу, в соответствии с законодательством не входят населенные пункты и места массового отдыха. И надо понимать, что такие разрешения не нужно получать людям, которые следуют с целью пересечения границы, водителям грузовых транспортных средств, осуществляющих модальные перевозки, а также, если движение лиц начинается и заканчивается за пределами пограничной полосы. То есть дорога фактически проходит по пограничной полосе, но они вынуждены через нее следовать... Это касается всей протяженности границы Украины - пояснил Андрей Демченко.

Напомним,

15 декабря сообщили, что правительство внесло изменения в постановление "О пограничном режиме". Поэтому теперь для пребывания в пограничной полосе отныне необходимо иметь разрешение органа Госпогранслужбы.

Изменения предусматривают ограничения в свободном въезде, пребывании, проживании, производстве работ и передвижении лиц в пограничной полосе. Это участок местности шириной 5 километров от линии государственной границы.

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