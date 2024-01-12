Спецрежим на границе: в ГПСУ объяснили, кому не надо получать разрешение на пребывание в пограничной полосе
Сейчас в Украине требуется специальное разрешение на въезд в пограничную зону, однако местные жители, туристы и некоторые водители освобождаются от него.
российская военно-морская база в самопровозглашенной Абхазии может быть введена в действие в этом году - росСМИ
Работа пункта постоянного базирования военно-морского флота РФ в Абхазии может начаться уже в этом году.
Высший совет правосудия уволил 325 судей за прошлый год
В 2023 году Высший совет правосудия уволил 325 судей, преимущественно в связи с подачей заявлений об отставке; семеро были уволены по особым обстоятельствам.
За первый торговый день спотовым биткоином было продано акций на 4,6 млрд долларов
На фондовых биржах было продано акций на 4,6 млрд долларов в первый торговый день для спотового биткоина ETF.
Правительство активизирует работу над климатической политикой: на очереди подготовка закона о квотах на выбросы парниковых газов, что важно для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС
Украина продвигает свою климатическую политику, разрабатывая закон о квотах на выбросы парниковых газов, что является ключевым для интеграции в ЕС, и планируя полный запуск СТВ к 2026 году.
В москве заявили о задержании предполагаемого польского агента: Варшава опровергает информацию
В москве заявили о задержании "шпиона", который якобы работал в пользу Польши, Варшава опровергает информацию.
Чиновника столичного метрополитена подозревают в убытках 13,1 млн на поставке вагонов
Заместителя директора КП "Киевский метрополитен" подозревают в нанесении 13,1 млн грн убытков из-за халатности при поставке вагонов.
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
Игорь Мосийчук призывает расследовать возможные взятки судьям Верховного Суда, которые принимали решения по делу экс-депутата Шепелева, указывая на то, что судебная коррупция является системной проблемой.
Польша сотрудничает со следствием по делу "Северного потока" - министр
Польша говорит о сотрудничестве со следствием по делу "Северного потока".
Митрополиту УПЦ (МП) сообщили о подозрении в пособничестве рф
Митрополиту УПЦ (МП) заочно сообщили о подозрении в пособничестве россии из-за участия в мероприятии кремля, на котором одобрялась аннексия украинских регионов.