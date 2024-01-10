Пытался пересечь границу: в реке Тиса едва не утонул уклонист

Во время мониторинга украинско-румынского участка границы пограничники отделения "Великий Бычков" Мукачевского отряда вытащили из реки Тиса полубессознательного 26-летнего айтишника, жителя Сум. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.

От переохлаждения, одетый в гидрокостюм и спасательный жилет, мужчина лежал на краю обрывистого берега реки и почти не подавал признаков жизни. Военнослужащие немедленно вытащили мужчину из воды и подняли на равнинный участок, где оказали пострадавшему первую помощь. Впоследствии доставили в подразделение, напоили горячим чаем и обеспечили сухой одеждой, - говорится в сообщении.

Детали

Из объяснений спасенного мужчины, стало известно, что на отчаянный шаг его побудило объявление в телеграмм канале о "легальном" пересечении границы. Поэтому "путешественник", который не имел оснований для выезда за границу на время военного положения, собрал вещи и приехал в Закарпатье, где ему вместо обещанного "легального" пересечения границы - через официальный пункт пропуска, предложили "экстремальный" - через полноводную ледяную Тису в темное время суток. Стоимость услуг дельцов составляла $5 тысяч.

Поверив "туроператору", что он будет переходить реку по мелководью, айтивец одел предоставленные спасательный жилет и гидрокостюм и зашел в холодную воду, совсем не ожидая, что там глубоко. На первых минутах мужчина поскользнулся, потерял ориентировку и начал тонуть. Стремительное течение вынесло его к берегу, но из-за сильного холода и спазма конечностей, мужчина не смог выбраться из воды. К счастью, молодого человека заметил пограничный наряд и вытащил его из смертельной опасности.

Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы спасенного сумьянина.

Дополнение

В Госпогранслужбе напомнили, что с начала полномасштабной войны на Тисе погибло 19 мужчин. Поэтому просим не верить мошенникам, которые уверяют, что "пересечение" границы будет безопасным, и не подвергать себя опасности

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