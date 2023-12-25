Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
В Украине расследуют более 3,8 тысячи производств по уклонению от призыва.
В сербском Белграде задержали 38 участников протестов: из-за беспорядков ранены более 30 полицейских
38 арестованных и более 30 полицейских получили ранения во время беспорядков в Белграде.
В мурманске горел единственный российский атомный транспортный ледокол
24 декабря, на единственном в мире российском атомном контейнеровозе-ледоколе "Севморпуть", построенном в 1988 году, начался пожар. Никто не пострадал.
Донецкая область: армия рф нанесла удары артиллерией, авиабомбами КАБ-500 и ракетой
Российские войска обстреляли ракетами и бомбами пять населенных пунктов Донецкой области, ранив трех мирных жителей и повредив 18 домов, детский сад и объекты инфраструктуры.
Удар по СПГ-индустрии рф: иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ-2" приостановили участие, отказавшись от контрактов
Иностранные инвесторы приостанавливают участие в российском проекте "Арктический СПГ-2", что ставит под угрозу долгосрочные контракты. "Новатэк" может взять на себя все расходы по проекту.
В столице две аварии на водопроводных сетях: на дорогах перекрыто движение, в некоторых домах нет воды
Прорыв водопроводов в Киеве заблокировал движение транспорта и отключил воду в нескольких домах на улицах Добрый Шлях и Матеюка.
В Украине на Рождество масштабная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности
В Украине объявили ракетную угрозу на Рождество после взлета вражеского самолета МиГ-31К. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
Желающих пересечь границу в выходные перед Рождеством стало значительно больше: где самые большие очереди
Перед Рождеством движение через границу увеличилось, причем самые длинные очереди были на границе с Польшей.
В США произошла стрельба в торговом центре: есть погибший и раненые
Один погибший, двое раненых в результате стрельбы в торговом центре в Колорадо.
Под Бердянском прогремели взрывы - глава ГВА
За пределами Бердянска были слышны взрывы, а российские войска заявляли об "успешной" работе противовоздушной обороны.