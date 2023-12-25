Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

В Украине за январь-ноябрь этого года учтено более 3,8 тыс. уголовных правонарушений по уклонению от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Более 1,7 тыс. лицам сообщено о подозрении. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Офисе Генерального прокурора.

Детали

В Украине за январь-ноябрь 2023 года учтено 3 815 уголовных производств по статье 336 УКУ - уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Всего было зарегистрировано 6 345 правонарушений по ст. 336 УКУ, из них 2 531 производство было закрыто и 1 647 направлено в суд.

1 788 лицам было сообщено о подозрении в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

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Больше всего производств было учтено в Закарпатской области - 506, Николаевской области - 383, в Днепропетровской области - 348. По 231 производству в Волынской и Харьковской областях. В Ровенской области - 198, в Полтавской области - 181.

Меньше всего учтено производств из-за уклонения от призыва на военную службу по мобилизации в Херсонской области - 23, в Запорожской области - 34, Киеве - 44. В Киевской области - 61, во Львовской области - 224.

Для сравнения, в течение января-декабря 2022 года в Украине было учтено 1 108 уголовных правонарушений из-за уклонения от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Зарегистрировано было 2 431 производств, из них 1 324 было закрыто и 446 направлено в суд.

511 лицам было сообщено о подозрении в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Больше всего было учтено правонарушений в Закарпатской области - 173, во Львовской области - 173 и Днепропетровской - 84.

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований