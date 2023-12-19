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В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 08:35  •  32095 просмотра

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В Украине с января по октябрь 2023 года правоохранители зарегистрировали 208 уголовных производств по фактам незаконного использования гуманитарной помощи с целью получения прибыли, 50 подозреваемым было сообщено о подозрении.

В Украине в течение января-октября 2023 года учтено более 200 уголовных правонарушений относительно незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или бесплатной помощи. 50 лицам было сообщено о подозрении. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Офисе Генерального прокурора.

Детали

В Украине за январь-октябрь 2023 года учтено 208 уголовных производств по статье 201-2 УКУ - незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи. В суд было направлено 24 производства.

50 лицам было сообщено о подозрении в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) УК Украины.

Больше всего производств было учтено в Киеве - 42, Хмельницкой области - 16, Днепропетровской области - 13, Волынской области - 12, Николаевской области - 11 и по 10 в Киевской и Сумской областях. По 9 производств учтено в Черновицкой, Харьковской областях. По 8 - в Закарпатской, Львовской, Ровенской областях.

Меньше всего учтено производств из-за незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи в Полтавской области - 1, по 2 - в Кировоградской и Черкасской областях.

Для сравнения, в течение 2022 года в Украине учтено 384 уголовных производства из-за незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи. В суд было направлено 25 производств. 92 лицам сообщено о подозрении. За январь-декабрь 2022 года больше всего было учтено правонарушений в Киеве - 86. Во Львовской области - 46, Кировоградской области - 25, Харьковской области - 21, по 20 - в Днепропетровской и Хмельницкой областях. По одному учтенному правонарушению было в Луганской и Херсонской областях.

Дополнение

Под видом гуманитарной помощи в Украину незаконно ввозили фреон.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
В Україні цього року вже близько 210 проваджень через розкрадання гуманітарної допомоги та пожертв
This year in Ukraine there have been about 210 proceedings for embezzlement of humanitarian aid and donations
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