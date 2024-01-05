За рік щонайменше 20 людей потонули в Тисі, намагаючись незаконно перетнути кордон України
Київ • УНН
Щонайменше 20 людей потонули в річці Тиса під час спроб перетнути українсько-румунський кордон минулого року. Прикордонники застерігають від небезпечних переходів.
Протягом минулого року, у річці Тиса, яка відділяє Україну від Румунії, втопилось щонайменше 20 осіб, які намагались незаконно перетнути кордон України. про це з посиланням на ДПСУ, передає УНН.
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Прикордонники наголошують, що часто люди йдуть на шалений і невиправданий ризик у спробі перетнути кордон.
Лише за минулий рік у Тисі потонули близько 20 чоловіків. І це ті, кого вдалося знайти…
У відомстві закликали українців не випробовувати долю та не надихатись чиїмись розповідями про "вдалі подорожі через кордон".
Нагадаємо
Протягом 2023 року було викрито понад 220 протиправних груп, які незаконно переправляли чоловіків за кордон. Розпочато понад 1,6 тис. кримінальних проваджень.
Однак, кількість випадків незаконного перетину кордону у порівнянні з минулим роком - зменшилась.
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