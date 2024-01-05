За год по меньшей мере 20 человек утонули в Тисе, пытаясь незаконно пересечь границу Украины

В течение прошлого года в реке Тиса, которая отделяет Украину от Румынии, утонуло по меньшей мере 20 человек, которые пытались незаконно пересечь границу Украины. Об этом со ссылкой на ГПСУ, передает УНН.

Детали

Пограничники отмечают, что часто люди идут на безумный и неоправданный риск в попытке пересечь границу.

Только за прошлый год в Тисе утонули около 20 мужчин. И это те, кого удалось найти.. - заявили в ГПСУ.

В ведомстве призвали украинцев не испытывать судьбу и не вдохновляться чьими-то рассказами об "удачных путешествиях через границу".

Напомним,

В течение 2023 года было разоблачено более 220 противоправных групп, которые незаконно переправляли мужчин за границу. Начато более 1,6 тыс. уголовных производств.

Однако, количество случаев незаконного пересечения границы по сравнению с прошлым годом - уменьшилось.

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва