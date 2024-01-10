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Намагався перетнути кордон: у річці Тиса ледь не потонув ухилянт

Намагався перетнути кордон: у річці Тиса ледь не потонув ухилянт

Київ • УНН

 • 22769 перегляди

Українські прикордонники врятували переохолодженого чоловіка з річки Тиса. Шахраї запропонували чоловіку нелегально перетнути кордон з Румунією водним шляхом, за послугу взяли $5 тисяч.

Під час моніторингу українсько-румунської ділянки кордону прикордонники відділення "Великий Бичків" Мукачівського загону витягли з річки Тиса напівпритомного 26-річного айтівця, мешканця Сум. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, пише УНН.

Від переохолодження, одягнений у гідрокостюм та рятувальний жилет, чоловік лежав на краю обривистого берега річки та майже не подавав ознак життя. Військовослужбовці негайно витягли чоловіка з води та підняли на рівнинну ділянку, де надали потерпілому першу допомогу. Згодом доправили у підрозділ, напоїли гарячим чаєм та забезпечили сухим одягом,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

З пояснень врятованого чоловіка, стало відомо, що на відчайдушний крок його спонукало оголошення у телеграм каналі про "легальний" перетин кордону. Відтак "мандрівник", який не мав підстав для виїзду за кордон на час воєнного стану, зібрав речі та приїхав на Закарпаття, де йому замість обіцяного "легального" перетину кордону – через офіційний пункт пропуску, запропонували "екстремальний" – через повноводну крижану Тису у темний час доби. Вартість послуг ділків складала $5 тисяч.

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Повіривши "туроператору", що він переходитиме річку по мілководдю, айтівець одягнув надані рятувальний жилет та гідрокостюм і зайшов у холодну воду, зовсім не очікуючи, що там глибоко. На перших хвилинах чоловік послизнувся, втратив орієнтування і почав тонути. Стрімка течія винесла його до берега, але через сильний холод та спазм кінцівок, чоловік не зміг вибратися з води. На щастя, молодика помітив прикордонний наряд та витягнув його зі смертельної небезпеки.

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Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону врятованого сум’янина.

Доповнення

У Держприкордонслужбі нагадали, що від початку повномасштабної війни на Тисі загинуло 19 чоловіків. Тож просимо не вірити шахраям, які запевняють, що "перетин" кордону буде безпечним, та не наражати себе на небезпеку

Правоохоронці розслідують понад 3,8 тис. проваджень щодо ухилення від призову25.12.23, 11:12 • 133165 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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