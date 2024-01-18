Блокада на границе с Румынией: лишь единицы грузовиков пересекают границу

Движение грузовиков через румынские пункты пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" продолжают блокировать румынские фермеры. Фактически единицы грузовиков сейчас пересекают границу с Румынией. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Блокировка продолжается - это два направления... С нашей стороны - это пункты пропуска "Порубное" и "Красноильск". Нужно понимать, что есть различие между этими пунктами пропуска по пропуску грузовых транспортных средств, потому что если в направлении "Порубное" могут следовать грузовики, которые перевозят грузы, то в направлении ПП "Красноильск" только грузовые транспортные средства, которые следуют пустыми - рассказал Демченко.

По его словам, из-за блокады румынских фермеров движения грузовиков на пунктах пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" на румынско-украинской границе лишь единицы грузовиков сейчас пересекают границу.

Пропускная способность из-за тех действий, которые совершаются на территории Румынии, значительно снизилась, фактически единицы грузовых транспортных средств сейчас пересекают границу. Блокировка началась с субботы... Сейчас видим, что фактически круглосуточно румынская сторона в обоих направлениях ограничивает возможность пересечения границы грузовиков - сказал Демченко.

Дополнение

Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков на пунктах пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" на румынско-украинской границе 15 января.