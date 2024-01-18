Блокада на кордоні з Румунією: лише одиниці вантажівок перетинають кордон

Рух вантажівок через румунські пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус" продовжують блокувати румунські фермери. Фактично одиниці вантажівок зараз перетинають кордон з Румунією. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Блокування продовжується – це два напрямки… З нашого боку – це пункти пропуску "Порубне" та "Красноїльськ". Потрібно розуміти, що є відмінність між цими пунктами пропуску щодо пропуску вантажних транспортних засобів, тому що якщо у напрямку "Порубне" можуть слідувати вантажівки, які перевозять вантажі, то у напрямку ПП "Красноїльськ" тільки вантажні транспортні засоби, які слідують порожніми - розповів Демченко.

За його словами, через блокаду румунських фермерів руху вантажівок на пунктах пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус" на румунсько-українському кордоні лише одиниці вантажівок зараз перетинають кордон.

Пропускна спроможність через ті дії, які вчиняються на території Румунії, значно знизилася, фактично одиниці вантажних транспортних засобів зараз перетинають кордон. Блокування розпочалося з суботи… Зараз бачимо, що фактично цілодобово румунська сторона в обох напрямках обмежує можливість перетину кордону вантажівок - сказав Демченко.

Доповнення

Румунські фермери заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус" на румунсько-українському кордоні 15 січня.