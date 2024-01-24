Польские фермеры сегодня выйдут на масштабные протесты против украинского импорта

Польские фермеры сегодня с полудня выйдут на демонстрации в 150 местах страны против украинского импорта, пишет RMF24, информирует УНН.

Детали

Тракторы и сельскохозяйственная техника выйдут на дороги городов и сел Польши в более чем 150 местах. Движение другого транспорта блокировать не собираются.

Предполагается лишь медленный проезд сельхозтехники или акции протеста вдоль трасс.

"Выводя на дороги тракторы и сельскохозяйственную технику, они будут протестовать, в частности, против: расширения беспошлинного импорта агропродовольственной продукции из Украины", - пишет RMF24.

Дополнение

Протестующие выдвигают два основных требования. Первое из которых - остановить неконтролируемый импорт агропродовольственных товаров из Украины и других стран, не входящих в ЕС и не применяющих европейские стандарты.

Фермеры отмечают, что пропуск агропродовольственной продукции из стран вне ЕС на европейский рынок без каких-либо правил является крайне безответственным со стороны Европейской комиссии и представляет угрозу для поляков.

"Второе основное требование касается необходимости пересмотра Единой аграрной политики. Мы протестуем против ограничения растениеводства и животноводства и введения дальнейших экологических ограничений, вытекающих из Европейского зеленого соглашения - говорится в официальном письме организаторов забастовки.

Румынские фермеры, блокирующие границу с Украиной, имеют преимущественно внутренние требования к своему правительству - Сольский