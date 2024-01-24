Польские фермеры сегодня выйдут на масштабные протесты против украинского импорта
Польские фермеры проведут акции протеста в 150 местах страны против неограниченного импорта украинской агропродовольственной продукции, утверждая, что это ставит под угрозу отечественное сельское хозяйство.
Четыре села оккупированной Луганщины затоплены, в одном проблема не решается уже год - ОВА
Из Макеевки, находящейся под постоянными обстрелами со стороны рф, эвакуировали трех жителей. В четырех селах оккупированной части Луганской области до сих пор не решена проблема подтопления, хотя она существует уже более года.
Глава МИД Молдовы Попеску подал в отставку
Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску объявил о своей отставке, заявив, что ему нужен перерыв, но он продолжит помогать Молдове в интеграции в ЕС. Поговаривают, что его должность может занять вице-спикер парламента Михай Попсой.
Поддержка ВСУ от ПУМБ в 2023: более 87 млн на оборудование и средства борьбы
При финансировании банка на запросы подразделений в 2023 году были закуплены: 374 дроны, 6 тепловизоров, 14 единиц оборудования для связи, 177 единиц оборудования для борьбы с вражескими дронами и для ремонта ударных беспилотных комплексов, 21 единица средств и деталей для ремонта техники ПВО, 6 транспортных средств и оплачена половина медэвака и тому подобное.
Армия рф 14 раз обстреляла населенные пункты Донетчины, повреждены дома, пострадавших нет
Российская армия 14 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области, повредив дома, но без жертв. По словам главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, из прифронтовой зоны было эвакуировано 99 человек, в том числе 26 детей.
Кабмин утвердил новый устав Нацагентства по обеспечению качества высшего образования
Кабинет Министров Украины утвердил новый устав Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО), направленный на приведение деятельности агентства в соответствие с законом "О высшем образовании" и проведение масштабной реформы.
россия пытается атаками истощить украинскую ПВО - Белый дом
Российские войска нацелены на гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы истощить ее системы противовоздушной обороны, заявил Джон Кирби.
"Выглядит так, что Северная Корея для россии более эффективный партнер, чем друзья, которые поставляют Украине артиллерийские боеприпасы" - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников к большей поддержке в поставках артиллерийских боеприпасов, поскольку масштабы войны того требуют.
Уничтожено 200 миллионов гигабайт цифрового массива врага: в ГУР рассказали о кибератаке на центр космической гидрометеорологии рф
Украинские хакеры из группы BO Team провели успешную кибератаку на Дальневосточный научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета", российское государственное предприятие. Было уничтожено более 200 миллионов гигабайт данных и нанесен ущерб на сумму около 10 миллионов долларов США.
"Рука кремля": российские пропагандисты защищают священника московского патриархата, который воровал электроэнергию
Российская пропаганда поддерживает священника московского патриархата, обвиненного в краже электроэнергии в Украине.