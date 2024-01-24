Польские фермеры сегодня выйдут на масштабные протесты против украинского импорта

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
  •  137861 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  128474 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  145326 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  150128 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  137415 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  167161 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  183382 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167835 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Польские фермеры сегодня выйдут на масштабные протесты против украинского импорта

Польские фермеры проведут акции протеста в 150 местах страны против неограниченного импорта украинской агропродовольственной продукции, утверждая, что это ставит под угрозу отечественное сельское хозяйство.

Новости Мира •   •  19500 просмотра
Польские фермеры сегодня выйдут на масштабные протесты против украинского импорта

Четыре села оккупированной Луганщины затоплены, в одном проблема не решается уже год - ОВА

Из Макеевки, находящейся под постоянными обстрелами со стороны рф, эвакуировали трех жителей. В четырех селах оккупированной части Луганской области до сих пор не решена проблема подтопления, хотя она существует уже более года.

Война •   •  20295 просмотра
Четыре села оккупированной Луганщины затоплены, в одном проблема не решается уже год - ОВА

Глава МИД Молдовы Попеску подал в отставку

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску объявил о своей отставке, заявив, что ему нужен перерыв, но он продолжит помогать Молдове в интеграции в ЕС. Поговаривают, что его должность может занять вице-спикер парламента Михай Попсой.

Новости Мира •   •  17312 просмотра
Глава МИД Молдовы Попеску подал в отставку

Поддержка ВСУ от ПУМБ в 2023: более 87 млн на оборудование и средства борьбы

При финансировании банка на запросы подразделений в 2023 году были закуплены: 374 дроны, 6 тепловизоров, 14 единиц оборудования для связи, 177 единиц оборудования для борьбы с вражескими дронами и для ремонта ударных беспилотных комплексов, 21 единица средств и деталей для ремонта техники ПВО, 6 транспортных средств и оплачена половина медэвака и тому подобное.

Новости Бизнеса •   •  26215 просмотра
Поддержка ВСУ от ПУМБ в 2023: более 87 млн на оборудование и средства борьбы

Армия рф 14 раз обстреляла населенные пункты Донетчины, повреждены дома, пострадавших нет

Российская армия 14 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области, повредив дома, но без жертв. По словам главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, из прифронтовой зоны было эвакуировано 99 человек, в том числе 26 детей.

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Армия рф 14 раз обстреляла населенные пункты Донетчины, повреждены дома, пострадавших нет

Кабмин утвердил новый устав Нацагентства по обеспечению качества высшего образования

Кабинет Министров Украины утвердил новый устав Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО), направленный на приведение деятельности агентства в соответствие с законом "О высшем образовании" и проведение масштабной реформы.

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Кабмин утвердил новый устав Нацагентства по обеспечению качества высшего образования

россия пытается атаками истощить украинскую ПВО - Белый дом

Российские войска нацелены на гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы истощить ее системы противовоздушной обороны, заявил Джон Кирби.

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россия пытается атаками истощить украинскую ПВО - Белый дом

"Выглядит так, что Северная Корея для россии более эффективный партнер, чем друзья, которые поставляют Украине артиллерийские боеприпасы" - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников к большей поддержке в поставках артиллерийских боеприпасов, поскольку масштабы войны того требуют.

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"Выглядит так, что Северная Корея для россии более эффективный партнер, чем друзья, которые поставляют Украине артиллерийские боеприпасы" - Кулеба

Уничтожено 200 миллионов гигабайт цифрового массива врага: в ГУР рассказали о кибератаке на центр космической гидрометеорологии рф

Украинские хакеры из группы BO Team провели успешную кибератаку на Дальневосточный научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета", российское государственное предприятие. Было уничтожено более 200 миллионов гигабайт данных и нанесен ущерб на сумму около 10 миллионов долларов США.

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Уничтожено 200 миллионов гигабайт цифрового массива врага: в ГУР рассказали о кибератаке на центр космической гидрометеорологии рф

"Рука кремля": российские пропагандисты защищают священника московского патриархата, который воровал электроэнергию

Российская пропаганда поддерживает священника московского патриархата, обвиненного в краже электроэнергии в Украине.

Общество •   •  108111 просмотра
"Рука кремля": российские пропагандисты защищают священника московского патриархата, который воровал электроэнергию