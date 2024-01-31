Італійські фермери, які протестують проти аграрної політики ЄС, вимагають зустрічі з прем'єром Мелоні
Київ • УНН
Італійські фермери вийшли на демонстрацію з тракторами під Міланом на знак протесту проти аграрної політики ЄС та впливу інфляції і податків на ціни на продукти харчування, вимагаючи встановлення реальних цін, що відображають справжню вартість продуктів, а також зустрічі з урядом прем'єр-міністра Малоні.
Десятки італійських фермерів 30 січня провели демонстрацію з тракторами недалеко від Мілана. Про це пише УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Демонстранти протестують проти сільськогосподарській політиці Європейського союзу, а також впливу інфляції та податків на продукти. Вони вимагають встановлення реальних цін на продукцію, які б відображали їхню істинну вартість.
За словами одного з організаторів демонстрації Луїзіто Нальді, протестувальники вимагають зустрічі з урядом прем'єр-міністра Джорджії Мелоні. Акції протесту планують проводити до того моменту, поки їх не запросять у Рим.
Контекст
Останніми тижнями демонстрації фермерів, які блокують дороги тракторами, відбулися по всій Італії. Хоча протести за своїм масштабом поступаються аналогічним акціям у Франції, Румунії або Польщі.
Основні причини протесті це - зростання цін на пальне, збитки від негоди або хвороб рослин, які ніколи не компенсувалися (або компенсувалися лише частково), конкуренція з боку неєвропейських країн, вимога відмовитися від синтетичних продуктів харчування та продуктів на основі комах.
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