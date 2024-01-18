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Уряд Румунії схвалив перший пакет заходів задоволення вимог протестуючих фермерів та далекобійників – ЗМІ

Уряд Румунії схвалив перший пакет заходів задоволення вимог протестуючих фермерів та далекобійників – ЗМІ

Київ • УНН

 • 96309 перегляди

Уряд Румунії оголосив про заходи у відповідь на протести фермерів і водіїв вантажівок проти високих витрат на ведення бізнесу. Серед них - компенсація збитків, спричинених конфліктом в Україні, та зміни до правил автомобільних перевезень.

Уряд Румунії оголосив про перший пакет заходів для допомоги фермерам і вантажоперевізникам, чиї масові протести проти високих витрат бізнесу заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Про це пише Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ, передає УНН.

Ми затверджуємо перший пакет заходів, узгоджений з фермерами та транспортниками. Зрозуміло, що протести були виправданими. 

— заявив прем’єр-міністр Марсель Чолаку.

Деталі

У четвер прем’єр-міністр Марсель Чолаку представив деякі з перших заходів, погоджених із фермерами та перевізниками, перед засіданням уряду.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, ці заходи включають компенсацію в розмірі 100 євро (109 доларів США) за гектар і до 280 000 євро фермерам за збитки, зазнані через війну в Україні, а також деякі зміни правил, яких вимагають автоперевізники.

У заяві деяких протестувальників у середу говориться, що демонстрації триватимуть, "доки ми не побачимо схвалення першого закону, який забезпечує вирішення якомога більшої кількості проблем, на які ми вказали".

Зазначається, що ці протести не координуються централізовано, що заважає переговорам з коаліційним урядом.

Румунські протестувальники планують заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні з Україною18.01.24, 08:57 • 30691 перегляд

Контекст

Протести у Румунії тривають більше тижня. Фермери та далекобійники блокували автомагістралі та пункти пропуску на кордоні з Україною.

За даними тамтешніх ЗМІ, румунські протестувальники виступають проти високої вартості дизельного палива, страхових тарифів, заходів Європейського Союзу щодо захисту навколишнього середовища та тиску на внутрішній ринок з боку імпортних українських сільськогосподарських товарів.

Зокрема, мітингарі вимагали мораторію на погашення кредитів, швидшої виплати субсидій і облаштування окремих черг на прикордонних переходах і в чорноморському порту Констанца для вантажівок ЄС з-за меж блоку, включаючи Україну.

Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду щодо спільного розмінування Чорного моря11.01.24, 13:52 • 23082 перегляди

Додатково

Румунські ЗМІ повідомили, що мерія Бухареста схвалила запланований протест фермерів і транспортників. Мітинг має розпочатись з неділі.

Посол України та заступник міністра інфраструктури Польщі обговорили розблокування кордону18.01.24, 19:34 • 26408 переглядiв

Нагадаємо

Раніше аналогічні мітинги проводили водії вантажівок у Польщі та Словаччині. Вони також блокували проїзд на кордоні з Україною, вимагаючи від ЄС знову запровадити дозвільну систему для українських конкурентів, які, на їх думку, підривають бізнес.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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