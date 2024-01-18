Румунські протестувальники планують заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні з Україною
Київ • УНН
Румунські протестувальники, серед яких автоперевізники та фермери, планують заблокувати пункт пропуску Халмеу-Дякове на румунсько-українському кордоні, що, ймовірно, вплине на рух вантажівок. Блокада, однак, не вплине на рух легкових автомобілів та автобусів.
Румунські протестувальники планують сьогодні перекрити ПП "Халмеу-Дякове" на румунсько-українському кордоні, попередили у Держмитслужбі 17 січня, пише УНН.
Деталі
"За попередньою інформацією румунської сторони, ... зранку 18 січня перед пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" зі сторони Румунії розпочнеться акція місцевих автоперевізників та фермерів. Протестувальники планують перекрити рух вантажівок, тож може бути тимчасово обмежено або заблоковано рух вантажного транспорту", - повідомили у відомстві у Telegram.
При цьому, як вказано, блокада не стосуватиметься руху легкового транспорту та автобусів.
Після отримання офіційного підтвердження блокування пункту пропуску "Халмеу-Дякове" обіцяють поінформувати додатково про роботу ПП та ймовірні терміни страйку.
Доповнення
Румунські протестувальники вже блокують два пункти пропуску з Україною – "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус – Красноїльськ".
Блокада на кордоні з Румунією: лише одиниці вантажівок перетинають кордон18.01.24, 08:49 • 103585 переглядiв