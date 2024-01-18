Румынские протестующие планируют заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Румынские протестующие планируют сегодня перекрыть ПП "Халмеу-Дяково" на румынско-украинской границе, предупредили в Гостаможслужбе 17 января, пишет УНН.

Детали

"По предварительной информации румынской стороны, ... утром 18 января перед пунктом пропуска "Халмеу-Дяково" со стороны Румынии начнется акция местных автоперевозчиков и фермеров. Протестующие планируют перекрыть движение грузовиков, поэтому может быть временно ограничено или заблокировано движение грузового транспорта", - сообщили в ведомстве в Telegram.

При этом, как указано, блокада не будет касаться движения легкового транспорта и автобусов.

После получения официального подтверждения блокировки пункта пропуска "Халмеу-Дьяково" обещают проинформировать дополнительно о работе ПП и вероятные сроки забастовки.

Дополнение

Румынские протестующие уже блокируют два пункта пропуска с Украиной - "Сирет-Порубное" и "Викову-де-Сус - Красноильск".

Блокада на границе с Румынией: лишь единицы грузовиков пересекают границу