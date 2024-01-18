Правительство Румынии одобрило первый пакет мер по удовлетворению требований протестующих фермеров и дальнобойщиков - СМИ
Правительство Румынии объявило о мерах в ответ на протесты фермеров и водителей грузовиков против высоких затрат на ведение бизнеса. Среди них - компенсация убытков, вызванных конфликтом в Украине, и изменения в правила автомобильных перевозок.
Дело Гринкевичей: суд арестовал одного из фигурантов
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для фигуранта дела Гринкевичей с возможностью внесения залога в размере более 500 миллионов гривен.
Россия впервые использовала для удара по Украине 4-тонную противокорабельную ракету П-35 - Defense Exspress
Как сообщается, Россия применила противокорабельную ракету P-35 из 60-х годов для удара по Украине, что стало первым известным случаем использования этой ракеты, сообщает Defense Express.
На дороге во Львовской области произошла утечка соляной кислоты из автоцистерны
Во Львовской области произошла утечка соляной кислоты из автоцистерны. Спасатели собрали опасное вещество, а на цистерну наложили бандаж.
Сумщина: россияне обстреляли Белопольскую и Великописаревскую громады
Российские войска дважды за день обстреляли Белопольскую и Великописаревскую общины в Сумской области, Украина. Всего было зафиксировано восемь взрывов, в том числе из БПЛА и гранатометов СПГ-9.
"Смельчаки, которые работают на победу": победители конкурса "Роби своє з Kurator" презентовали собственные инициативы
В частности среди победителей есть медик, мать двух воинов батальона "Азов", один из которых погиб от рук врага, начала готовить и отправлять на фронт продукты.
Более 40 представителей немецкого бизнеса обсудили проекты по восстановлению и модернизации Украины
Более 40 представителей немецкого бизнеса приняли участие в круглом столе, посвященном их участию в восстановлении и модернизации Украины. Инициатива, которую возглавляет Вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков, также сосредотачивается на прозрачности, подотчетности и цифровых решениях.
Украинский бпла атаковал Санкт-Петербург прошлой ночью - Камышин
Вчера вечером беспилотник украинского производства пролетел 1250 километров до Санкт-Петербурга. Пытаясь атаковать нефтяной терминал, один из беспилотников разбился в Ленинградской области.
Дело Гринкевичей: суд избирает меры пресечения сообщникам львовских бизнесменов
Печерский суд Киева рассматривает дело о поставках некачественной одежды для Вооруженных сил Украины на сумму около 1 миллиарда гривен. На первом заседании обсуждались меры пресечения для двух руководителей и представителя компаний, участвовавших в деле.
Бизнесмена Игоря Мазепу задержали на украинско-польской границе: что известно
Игоря Мазепу, владельца Concorde Capital, задержали на украинско-польской границе. Как сообщается, этот арест может быть связан с делом, касающимся прав на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса.