Правительство Румынии одобрило первый пакет мер по удовлетворению требований протестующих фермеров и дальнобойщиков - СМИ

Правительство Румынии объявило о первом пакете мер для помощи фермерам и грузоперевозчикам, чьи массовые протесты против высоких расходов бизнеса заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.

Мы утверждаем первый пакет мер, согласованный с фермерами и транспортниками. Понятно, что протесты были оправданными. - заявил премьер-министр Марсель Чолаку.

Детали

В четверг премьер-министр Марсель Чолаку представил некоторые из первых мер, согласованных с фермерами и перевозчиками, перед заседанием правительства.

Согласно сообщениям СМИ, эти меры включают компенсацию в размере 100 евро (109 долларов США) за гектар и до 280 000 евро фермерам за убытки, понесенные из-за войны в Украине, а также некоторые изменения правил, которых требуют автоперевозчики.

В заявлении некоторых протестующих в среду говорится, что демонстрации будут продолжаться, "пока мы не увидим одобрение первого закона, который обеспечивает решение как можно большего количества проблем, на которые мы указали".

Отмечается, что эти протесты не координируются централизованно, что мешает переговорам с коалиционным правительством.

Румынские протестующие планируют заблокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Контекст

Протесты в Румынии продолжаются больше недели. Фермеры и дальнобойщики блокировали автомагистрали и пункты пропуска на границе с Украиной.

По данным местных СМИ, румынские протестующие выступают против высокой стоимости дизельного топлива, страховых тарифов, мер Европейского Союза по защите окружающей среды и давления на внутренний рынок со стороны импортных украинских сельскохозяйственных товаров.

В частности, митингующие требовали моратория на погашение кредитов, более быстрой выплаты субсидий и обустройства отдельных очередей на пограничных переходах и в черноморском порту Констанца для грузовиков ЕС из-за пределов блока, включая Украину.

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Дополнительно

Румынские СМИ сообщили, что мэрия Бухареста одобрила запланированный протест фермеров и транспортников. Митинг должен начаться с воскресенья.

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Напомним

Ранее аналогичные митинги проводили водители грузовиков в Польше и Словакии. Они также блокировали проезд на границе с Украиной, требуя от ЕС снова ввести разрешительную систему для украинских конкурентов, которые, по их мнению, подрывают бизнес.