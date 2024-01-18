Посол Украины и заместитель министра инфраструктуры Польши обсудили разблокирование границы

Посол Украины в Варшаве встретился с новым заместителем министра инфраструктуры Польши Павлом Ганцажем, чтобы обсудить блокирование разблокирование украинско-польской границы. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше, передает УНН.

Детали

18 января 2024 года Посол Украины в Республике Польша Василий Зварич встретился с новоназначенным заместителем министра инфраструктуры РП Павлом Ганцажем - говорится в заметке.

Украинский дипломат отметил, что встреча состоялась на фоне достигнутых между правительством Польши и перевозчиками договоренностей по разблокированию украинско-польской границы.

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Отмечается, что во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и Польшей.

Выразили надежду, что на этом новом этапе будет сделано все возможное, чтобы протесты перевозчиков не возобновились - подытожили в посольстве.

Напомним,

Польские перевозчики, которые с ноября заблокировали некоторые пункты пропуска на польско-украинской границе, достигли соглашения с правительством относительно "определенных условий" и согласились приостановить свой протест.