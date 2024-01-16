Польські перевізники призупинять блокаду на кордоні з Україною, досягли угоди з урядом - організатор

Польські перевізники, які з листопада заблокували деякі пункти пропуску на польсько-українському кордоні, досягли угоди з урядом щодо "певних умов" та призупинять свій протест у середу об 11:00 за Грінвічем (13:00 за Києвом). Про це з посиланням на представника протестувальників - Томаша Борковского з польського Комітету захисту перевізників і транспортних роботодавців - повідомляє Reuters, пише УНН.

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"Це не кінець, але протест буде призупинено, - заявив Томаш Борковський. - Ми домовилися про певні умови: ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд".

Міністерство інфраструктури Польщі організувало у вівторок об 11:00 за Грінвічем (13:00 за Києвом) пресконференцію, під час якої має бути підписано угоду, пише видання.

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Польські фермери вирішили припинити акцію протесту на ПП "Медика" на кордоні з Україною після того, як уряд погодився на їхні вимоги на початку цього місяця. Проте перевізники заблокували ще три пункти пропуску.

Польські перевізники вимагали, щоб ЄС відновив систему, згідно з якою українським колегам потрібні дозволи для роботи в блоці, а також для європейських перевізників, які в'їжджають до України.