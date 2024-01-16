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Польские перевозчики приостановят блокаду на границе с Украиной, достигли соглашения с правительством - организатор

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 10:44  •  16227 просмотра

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Польские перевозчики согласились приостановить свой протест на границе после достижения соглашения по "определенным условиям" с правительством. Ожидается, что Министерство инфраструктуры Польши подпишет соглашение.

Польские перевозчики, которые с ноября заблокировали некоторые пункты пропуска на польско-украинской границе, достигли соглашения с правительством по "определенным условиям" и приостановят свой протест в среду в 11:00 по Гринвичу (13:00 по Киеву). Об этом со ссылкой на представителя протестующих - Томаша Борковского из польского Комитета защиты перевозчиков и транспортных работодателей - сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Это не конец, но протест будет приостановлен, - заявил Томаш Борковский. - Мы договорились об определенных условиях: мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство".

Министерство инфраструктуры Польши организовало во вторник в 11:00 по Гринвичу (13:00 по Киеву) пресс-конференцию, во время которой должно быть подписано соглашение, пишет издание.

Дополнение

Польские фермеры решили прекратить акцию протеста на ПП "Медика" на границе с Украиной после того, как правительство согласилось на их требования в начале этого месяца. Однако перевозчики заблокировали еще три пункта пропуска.

Польские перевозчики требовали, чтобы ЕС восстановил систему, согласно которой украинским коллегам нужны разрешения для работы в блоке, а также для европейских перевозчиков, которые въезжают в Украину.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Польські перевізники призупинять блокаду на кордоні з Україною, досягли угоди з урядом - організатор
Polish truckers to suspend blockade on the border with Ukraine, reach agreement with government - organizer
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