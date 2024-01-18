Посол України та заступник міністра інфраструктури Польщі обговорили розблокування кордону
Київ • УНН
Посол України у Варшаві зустрівся з новим заступником міністра інфраструктури Польщі, щоб обговорити подальше розблокування українсько-польського кордону.
Посол України в Варшаві зустрівся з новим заступником міністра інфраструктури Польщі Павлом Ганцажем, аби обговорити розблокування українсько-польського кордону. Про це повідомляє пресслужба посольства Україні в Польщі, передає УНН.
Деталі
18 січня 2024 року Посол України в Републіці Польща Василь Зварич зустрівся з новопризначеним Заступником міністра інфраструктури РП Павлом Ганцажем
Український дипломат зауважив, що зустріч відбулась на фоні досягнутих між урядом Польщі і перевізниками домовленостей щодо розблокування українсько-польського кордону.
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Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили стан і перспективи двосторонньої співпраці між Україною та Польщею.
Висловили сподівання, що на цьому новому етапі буде зроблене все можливе, щоб протести перевізників не відновилися
Нагадаємо
Польські перевізники, які з листопада заблокували деякі пункти пропуску на польсько-українському кордоні, досягли угоди з урядом щодо "певних умов" та погодились призупинити свій протест.