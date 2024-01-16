Слідом за "Краківцем": польські перевізники розблокували кордон на "Раві-Руській"
Київ • УНН
Польські перевізники завершили блокування двох пунктів пропуску на українському кордоні. На даний час на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок.
Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску "Краківець" та "Рава-Руська", передає УНН із посиланням на ДПСУ.
За даними прикордонників, оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у обох напрямках здійснюється в звичайному режимі.
Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.
"На даний час на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок", - резюмували у ДПСУ.
Польські страйкарі зняли блокаду кордону на "Краковці" - прикордонники16.01.24, 16:23 • 30693 перегляди