Слідом за "Краківцем": польські перевізники розблокували кордон на "Раві-Руській"

Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску "Краківець" та "Рава-Руська", передає УНН із посиланням на ДПСУ.

За даними прикордонників, оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у обох напрямках здійснюється в звичайному режимі.

Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

"На даний час на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок", - резюмували у ДПСУ.

Польські страйкарі зняли блокаду кордону на "Краковці" - прикордонники