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Слідом за "Краківцем": польські перевізники розблокували кордон на "Раві-Руській"

Київ • УНН

 • 29034 перегляди

Польські перевізники завершили блокування двох пунктів пропуску на українському кордоні. На даний час на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок.

Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску "Краківець" та "Рава-Руська", передає УНН із посиланням на ДПСУ.

За даними прикордонників, оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у обох напрямках здійснюється в звичайному режимі.

Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

"На даний час на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок", - резюмували у ДПСУ.

Польські страйкарі зняли блокаду кордону на "Краковці" - прикордонники16.01.24, 16:23 • 30693 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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