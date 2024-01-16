Вслед за "Краковцом": польские перевозчики разблокировали границу на "Раве-Русской"

Польские перевозчики завершили блокирование границы перед пунктами пропуска "Краковец" и "Рава-Русская", передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

По данным пограничников, оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.

"В настоящее время на въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков", - резюмировали в ГПСУ.

Польские забастовщики сняли блокаду границы на "Краковце" - пограничники