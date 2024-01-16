Польские забастовщики сняли блокаду границы на "Краковце" - пограничники

Польские забастовщики сегодня разблокировали пункт пропуска "Корчова - Краковец" на польско-украинской границе, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

"Сегодня польские забастовщики разблокировали пункт пропуска "Корчева - Краковец". По состоянию на этот час с польской стороны в очереди на въезд в Украину собралось около 300 грузовиков", - говорится в сообщении ГПСУ в Telegram.

Как отмечается, оформление и пропуск через границу легковых автомобилей и автобусов осуществляется в обычном режиме.

Водителей и перевозчиков призвали учитывать эту информацию при планировании международных перевозок.

Напомним

Польские перевозчики, которые с ноября заблокировали некоторые пункты пропуска на польско-украинской границе, достигли соглашения с правительством относительно "определенных условий" и сообщили, что приостанавливают свой протест.

Польские протестующие заявляют, что в случае невыполнения властями их условий до 1 марта они вернутся к блокаде польско-украинской границы.