Польские забастовщики сняли блокаду границы на "Краковце" - пограничники
Киев • УНН
Польские забастовщики разблокировали пункт пропуска Корчова-Краковец на польско-украинской границе, в то время как около 300 грузовиков ожидали въезда в Украину.
Польские забастовщики сегодня разблокировали пункт пропуска "Корчова - Краковец" на польско-украинской границе, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Детали
"Сегодня польские забастовщики разблокировали пункт пропуска "Корчева - Краковец". По состоянию на этот час с польской стороны в очереди на въезд в Украину собралось около 300 грузовиков", - говорится в сообщении ГПСУ в Telegram.
Как отмечается, оформление и пропуск через границу легковых автомобилей и автобусов осуществляется в обычном режиме.
Водителей и перевозчиков призвали учитывать эту информацию при планировании международных перевозок.
Напомним
Польские перевозчики, которые с ноября заблокировали некоторые пункты пропуска на польско-украинской границе, достигли соглашения с правительством относительно "определенных условий" и сообщили, что приостанавливают свой протест.
Польские протестующие заявляют, что в случае невыполнения властями их условий до 1 марта они вернутся к блокаде польско-украинской границы.
Польские забастовщики сняли блокаду границы на "Краковце" - пограничники
Польские забастовщики разблокировали пункт пропуска Корчова-Краковец на польско-украинской границе, в то время как около 300 грузовиков ожидали въезда в Украину.
Если условия польских забастовщиков не будут выполнены, они могут вернуться к блокаде границы с Украиной весной
Польские протестующие предупреждают, что возобновят блокаду польско-украинской границы, если правительство не выполнит их требования до 1 марта.
"Это слабость Запада" - Зеленский о том, что атомная промышленность рф до сих пор не под санкциями
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказался о том, что атомная промышленность рф до сих пор не под санкциями Запада.
На Львовщине разоблачили предпринимателя, который незаконно переправлял уклонистов через границу
Руководитель предприятия, которое занимается международными перевозками, организовал услуги по незаконному трансферу для мужчин призывного возраста.
Глава ОВА о взрыве в Кропивницком: работала ПВО, пострадавших - нет
Противовоздушная оборона Кировоградской области успешно сработала против вражеской ракетной атаки, без потерь и разрушений, что подтвердил Андрей Райкович, председатель Кировоградской областной военной администрации.
Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина как никогда близка к НАТО. Он отметил независимость Украины и ее ориентацию на Запад.
Бизнес третий квартал подряд позитивно оценивает перспективы своего развития - НБУ
Согласно опросу НБУ, бизнес ожидает развития третий квартал подряд, хотя и более медленными темпами. Инфляционные ожидания улучшаются, тогда как курсовые ожидания несколько ухудшились.
путин - единственная причина, почему различные войны продолжаются: Зеленский на Давосском форуме
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал Запад изменить свой подход к предотвращению российской агрессии и предположил, что планы россии по вторжению становятся все более очевидными. Он утверждал, что путин, которого он обвинил в продолжающихся конфликтах, не изменит своей позиции.
Правительство разрешило предприятиям ОПК бронировать работников без ограничений по количеству и независимо от воинского звания
Кабмин внес изменения в законодательство, которые позволяют оборонным предприятиям резервировать военнообязанных без ограничений по количеству и воинскому званию, независимо от возраста.
ГБР разоблачило двух правоохранительниц, которые продавали информацию из закрытых баз данных
Двух правоохранительниц поймали на продаже информации с ограниченным доступом из государственной базы данных о мужчинах призывного возраста, которые планируют выехать за границу.