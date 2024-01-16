Якщо умови польських страйкарів не будуть виконані, вони можуть повернутися до блокади кордону з Україною навесні
Київ • УНН
Польські протестувальники попереджають, що відновлять блокаду польсько-українського кордону, якщо уряд не виконає їхні вимоги до 1 березня.
Польські протестувальники заявляють, що у разі невиконання владою їх умов до 1 березня вони повернуться до блокади польсько-українського кордону. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
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"Якщо рішення не вдасться знайти, ми повернемося на кордон, - заявив лідер протестувальників Рафал Меклер. – Це не капітуляція, а стратегічна пауза".
Також Меклер підтвердив, що блокаду припинять лише до 1 березня, бо далі ситуація залежатиме від домовленостей з урядом.
Нагадаємо
Польські перевізники, які з листопада заблокували деякі пункти пропуску на польсько-українському кордоні, досягли угоди з урядом щодо "певних умов" та призупинять свій протест у середу об 11:00 за Грінвічем (13:00 за Києвом).
Уряд Румунії досяг угоди з протестуючими фермерами, які блокували кордон з Україною - ЗМІ16.01.24, 12:00 • 29568 переглядiв