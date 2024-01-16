Уряд Румунії досяг угоди з протестуючими фермерами, які блокували кордон з Україною - ЗМІ
Київ • УНН
Міністерство сільського господарства Румунії досягло угоди з протестуючими фермерами, які блокують кордон з Україною, задовольнивши 13 вимог. Проте протести можуть продовжитися, оскільки необхідні подальші переговори.
У понеділок міністерство сільського господарства Румунії та представники великих сільськогосподарських організацій досягли угоди, яка задовольняє низку вимог протестуючих фермерів, що блокували кордон з Україною. Про це повідомляє видання Euractiv, пише УНН.
Деталі
Як пише видання, міністр сільського господарства Флорін Барбу повідомив, що угода охоплює 13 вимог фермерів. Однак, обговорення триватимуть і далі, щоб знайти компроміс щодо решти вимог.
Уряд зобов'язався повністю субсидувати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року і оперативно ввести в дію правила субсидування процентних кредитів.
За словами одного з представників фермерів на переговорах Маріуса Міку, угода не означає негайного припинення акції протесту, оскільки майбутні переговори з перевізниками, які мають тривати до четверга, можуть вплинути на її тривалість.
Міку зазначив, що важливо, аби уряд Румунії надав дозвіл на відступ від правил обов'язкового обороту культур і поріг у 4% необробленої землі в кожному господарстві до 31 січня.
Крім того, уряд ухвалив запити на компенсацію збитків, спричинених імпортом з України. Серед заходів - окреме маркування для зернових та інших товарів і електронний контроль пломб за допомогою GPS у порту Констанца.
Барбу також спростував інформацію про те, що Румунія вимагала ввести податки на імпорт зерна з України.
Доповнення
В понеділок міністерство сільського господарства Угорщини повідомляло, що низка східних держав Європейського Союзу вимагають від ЄС запровадити ввізні мита на українське зерно, посилаючись на "недобросовісну конкуренцію".
Нагадаємо
Румунські фермери заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску "Сірет" та "Вікова де Сус" на румунсько-українському кордоні.