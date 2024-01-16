Правительство Румынии достигло соглашения с протестующими фермерами, которые блокировали границу с Украиной - СМИ

В понедельник министерство сельского хозяйства Румынии и представители крупных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения, которое удовлетворяет ряд требований протестующих фермеров, блокировавших границу с Украиной. Об этом сообщает издание Euractiv, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, министр сельского хозяйства Флорин Барбу сообщил, что соглашение охватывает 13 требований фермеров. Однако, обсуждения будут продолжаться и дальше, чтобы найти компромисс по остальным требованиям.

Правительство обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года и оперативно ввести в действие правила субсидирования процентных кредитов.

По словам одного из представителей фермеров на переговорах Мариуса Мику, соглашение не означает немедленного прекращения акции протеста, поскольку предстоящие переговоры с перевозчиками, которые должны продолжаться до четверга, могут повлиять на ее продолжительность.

Мику отметил, что важно, чтобы правительство Румынии предоставило разрешение на отступление от правил обязательного оборота культур и порог в 4% необработанной земли в каждом хозяйстве до 31 января.

Кроме того, правительство приняло запросы на компенсацию убытков, вызванных импортом из Украины. Среди мер - отдельная маркировка для зерновых и других товаров и электронный контроль пломб с помощью GPS в порту Констанца.

Барбу также опроверг информацию о том, что Румыния требовала ввести налоги на импорт зерна из Украины.

Дополнение

В понедельник министерство сельского хозяйства Венгрии сообщало, что ряд восточных государств Европейского Союза требуют от ЕС ввести ввозные пошлины на украинское зерно, ссылаясь на "недобросовестную конкуренцию".

Напомним,

Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков на пунктах пропуска "Сирет" и "Викова де Сус" на румынско-украинской границе.