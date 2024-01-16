Если условия польских забастовщиков не будут выполнены, они могут вернуться к блокаде границы с Украиной весной

Польские протестующие заявляют, что в случае невыполнения властями их условий до 1 марта они вернутся к блокаде польско-украинской границы. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

"Если решение не удастся найти, мы вернемся на границу, - заявил лидер протестующих Рафал Меклер, - Это не капитуляция, а стратегическая пауза".

Также Меклер подтвердил, что блокаду прекратят только до 1 марта, потому что дальше ситуация будет зависеть от договоренностей с правительством.

Напомним

Польские перевозчики, которые с ноября заблокировали некоторые пункты пропуска на польско-украинской границе, достигли соглашения с правительством по "определенным условиям" и приостановят свой протест в среду в 11:00 по Гринвичу (13:00 по Киеву).

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