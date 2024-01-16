Польські страйкарі зняли блокаду кордону на "Краковці" - прикордонники
Київ • УНН
Польські страйкарі розблокували пункт пропуску Корчова-Краковець на польсько-українському кордоні, в той час як близько 300 вантажівок очікували на в'їзд в Україну.
Польські страйкарі сьогодні розблокували пункт пропуску "Корчова - Краківець" на польсько-українському кордоні, повідомили у Держприкордонслужбі, пише УНН.
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"Сьогодні польські страйкарі розблокували пункт пропуску "Корчова - Краківець". Станом на цю годину з польської сторони в черзі на вʼїзд в Україну зібралося близько 300 вантажівок", - ідеться у повідомленні ДПСУ у Telegram.
Як зазначається, оформлення та пропуск через кордон легкових автомобілів та автобусів здійснюється у звичному режимі.
Водіїв та перевізників закликали зважати на цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.
Нагадаємо
Польські перевізники, які з листопада заблокували деякі пункти пропуску на польсько-українському кордоні, досягли угоди з урядом щодо "певних умов" та повідомили, що призупиняють свій протест.
Польські протестувальники заявляють, що у разі невиконання владою їх умов до 1 березня вони повернуться до блокади польсько-українського кордону.