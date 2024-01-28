Уряд Франції пообіцяв фермерам додаткові заходи для їх захисту від нечесної конкуренції
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Франції пообіцяв додаткові заходи для захисту французьких фермерів від недобросовісної конкуренції. Це сталося після того, як фермери поскаржилися на проблеми з доходами, регулювання та екологічні стандарти, які ставлять їх у невигідне становище порівняно з іноземними конкурентами.
Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив у неділю, 28 січня, що він розглядає "додаткові" заходи на національному та європейському рівнях для захисту фермерів від недобросовісної конкуренції з боку інших країн, які не підпадають під ті ж регуляторні обмеження. Про це повідомляє BFMTV, пише УНН.
Я хочу, щоб ми прояснили ситуацію і подивилися, які додаткові заходи ми можемо вжити у зв'язку з цими історіями недобросовісної конкуренції. Це ненормально, що вам забороняють використовувати певні продукти, а сусідні країни використовують їх, і що вони (товари) потім потрапляють сюди,
Деталі
Зазначається, що під час гарячої дискусії з кількома фермерами Габріель Атталь не надав більш детальної інформації про заходи, яких можна було б вжити. Ці екологічні регуляторні обмеження в основному стосуються фітосанітарних продуктів, які французькі фермери більше не можуть використовувати.
Глава уряду вислухав фермерів та представників профспілок, які пояснювали свої скарги, починаючи від проблем з доходами і закінчуючи адміністративними обмеженнями та екологічними стандартами.
"Я чудово розумію, що ви говорите про суперечливі приписи й відчуття, що ми більше не знаємо, куди йдемо", – сказав він, повторюючи свої обіцянки, дані в п'ятницю, щодо адміністративного спрощення або припинення підвищення податку на дизельне пальне для недорожнього використання.
Зіткнувшись з неприйняттям фермерами угод про вільну торгівлю між ЄС та іншими економічними зонами, він підтвердив, що Франція і надалі виступатиме проти таких угод з латиноамериканськими країнами.
Розвивати наше сільське господарство означає виробляти й відновлювати наш продовольчий суверенітет. Ми повинні припинити імпортувати продукти, які могли б виробляти вдома,
Доповнення
Голова французької профспілки фермерів Jeunes agriculteurs Максим Бюзар заявив, що в ніч проти понеділка, 29 січня, планує блокаду Парижа та його передмість через невиконання урядом вимог протестувальників.
Нагадаємо
У Німеччині розпочався шестиденний страйк залізничників, який став четвертою подібною акцією з листопада 2023 року через тривалу суперечку щодо заробітної плати та робочого часу. Страйк може створити додатковий тиск на і без того напружені ланцюги постачання.