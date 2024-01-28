Уряд Франції пообіцяв фермерам додаткові заходи для їх захисту від нечесної конкуренції

ukenru
29 березня, 19:41 • 47188 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 101967 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 117687 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118976 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 235228 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157611 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 148238 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133769 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121772 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112915 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5 м/с
81 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 34835 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 26955 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 22714 перегляди
Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

29 березня, 20:08 • 22201 перегляди
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 17984 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 235228 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386578 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441517 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449834 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359212 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 117687 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131068 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125238 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99304 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108224 перегляди
Актуальне
Уряд Франції пообіцяв фермерам додаткові заходи для їх захисту від нечесної конкуренції

Уряд Франції пообіцяв фермерам додаткові заходи для їх захисту від нечесної конкуренції

Київ • УНН

 • 36169 перегляди

Прем'єр-міністр Франції пообіцяв додаткові заходи для захисту французьких фермерів від недобросовісної конкуренції. Це сталося після того, як фермери поскаржилися на проблеми з доходами, регулювання та екологічні стандарти, які ставлять їх у невигідне становище порівняно з іноземними конкурентами.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив у неділю, 28 січня, що він розглядає "додаткові" заходи на національному та європейському рівнях для захисту фермерів від недобросовісної конкуренції з боку інших країн, які не підпадають під ті ж регуляторні обмеження. Про це повідомляє BFMTV, пише УНН.

Я хочу, щоб ми прояснили ситуацію і подивилися, які додаткові заходи ми можемо вжити у зв'язку з цими історіями недобросовісної конкуренції. Це ненормально, що вам забороняють використовувати певні продукти, а сусідні країни використовують їх, і що вони (товари) потім потрапляють сюди,

- заявив прем’єр.

Деталі

Зазначається, що під час гарячої дискусії з кількома фермерами Габріель Атталь не надав більш детальної інформації про заходи, яких можна було б вжити. Ці екологічні регуляторні обмеження в основному стосуються фітосанітарних продуктів, які французькі фермери більше не можуть використовувати.

Глава уряду вислухав фермерів та представників профспілок, які пояснювали свої скарги, починаючи від проблем з доходами і закінчуючи адміністративними обмеженнями та екологічними стандартами.

"Я чудово розумію, що ви говорите про суперечливі приписи й відчуття, що ми більше не знаємо, куди йдемо", – сказав він, повторюючи свої обіцянки, дані в п'ятницю, щодо адміністративного спрощення або припинення підвищення податку на дизельне пальне для недорожнього використання.

Зіткнувшись з неприйняттям фермерами угод про вільну торгівлю між ЄС та іншими економічними зонами, він підтвердив, що Франція і надалі виступатиме проти таких угод з латиноамериканськими країнами.

Розвивати наше сільське господарство означає виробляти й відновлювати наш продовольчий суверенітет. Ми повинні припинити імпортувати продукти, які могли б виробляти вдома,

запевнив Габріель Атталь.

Доповнення

Голова французької профспілки фермерів Jeunes agriculteurs Максим Бюзар заявив, що в ніч проти понеділка, 29 січня, планує блокаду Парижа та його передмість через невиконання урядом вимог протестувальників.

Нагадаємо

У Німеччині розпочався шестиденний страйк залізничників, який став четвертою подібною акцією з листопада 2023 року через тривалу суперечку щодо заробітної плати та робочого часу. Страйк може створити додатковий тиск на і без того напружені ланцюги постачання.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
bfm-tvBFM TV
habriel-attalГабріель Аттал
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
paryzhПариж
frantsiiaФранція
nimechchynaНімеччина
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,110.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92