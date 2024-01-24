У Німеччині розпочався шестиденний страйк залізничників

У ніч на 24 січня в Німеччині розпочався шестиденний страйк машиністів залізничного транспорту. Про це з посиланням на DW, пише УНН.

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Запланований страйк машиністів пасажирського залізничного транспорту триватиме до 18:00 понеділка, 29 січня. Днем раніше почали страйкувати машиністи вантажних поїздів.

Новий страйк розпочався через кілька днів після останньої подібної акції, організованого працівниками залізниці 10 та 12 січня.

Це вже четвертий залізничний страйк у Німеччині з листопада 2023 року на тлі ескалації суперечки між профспілкою машиністів GDL та залізничним концерном Deutsche Bahn щодо заробітної плати та робочого часу.

У профспілці кажуть, що готові призупинити страйк, якщо концерн погодиться на їхні умови.

GDL хоче скоротити тижневий робочий час для змінних працівників з 38 до 35 годин без зниження заробітної плати.

Натомість у Deutsche Bahn запропонували скорочення на одну годину без зниження зарплати або підвищення на 2,7%, якщо машиніст збереже 38-годинний тиждень, на додаток до підвищення зарплати до 13% і одноразової інфляційної

Профспілка відхилила цю пропозицію напередодні страйку.

Доповнення

Речниця Deutsche Bahn Ані Брукер зауважила, що тривалий страйк спрямований "проти німецької економіки". За її словами, це негативно вплине на поставки компанії для електростанцій, нафтопереробних заводів.

Крім того, німецький міністр транспорту Фолькер Віссінг заявив, що страйк створить додатковий тиск на ланцюги поставок, які і так перевантажені через напади хуситів на судноплавні шляхи Червоного моря.

Нагадаємо

на початку місяця в Німеччині відбулась акція "Україна у вогні, зупинимо російський терор!", мітингувальники закликали німецького прем'єр-міністра надати військову підтримку і запровадити санкції.