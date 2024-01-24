В Германии началась шестидневная забастовка железнодорожников
Киев • УНН
В Германии началась шестидневная забастовка железнодорожников, которая стала четвертой подобной акцией с ноября 2023 года из-за длительного спора по заработной плате и рабочему времени. Забастовка может создать дополнительное давление на и без того напряженные цепи поставок.
В ночь на 24 января в Германии началась шестидневная забастовка машинистов железнодорожного транспорта. Об этом со ссылкой на DW, пишет УНН.
Детали
Запланированная забастовка машинистов пассажирского железнодорожного транспорта продлится до 18:00 понедельника, 29 января. Днем ранее начали бастовать машинисты грузовых поездов.
Новая забастовка началась через несколько дней после последней подобной акции, организованной работниками железной дороги 10 и 12 января.
Это уже четвертая железнодорожная забастовка в Германии с ноября 2023 года на фоне эскалации спора между профсоюзом машинистов GDL и железнодорожным концерном Deutsche Bahn по заработной плате и рабочему времени.
В профсоюзе говорят, что готовы приостановить забастовку, если концерн согласится на их условия.
GDL хочет сократить недельное рабочее время для сменных работников с 38 до 35 часов без снижения заработной платы.
Взамен в Deutsche Bahn предложили сокращение на один час без снижения зарплаты или повышение на 2,7%, если машинист сохранит 38-часовую неделю, в дополнение к повышению зарплаты до 13% и единовременной инфляционной
Профсоюз отклонил это предложение накануне забастовки.
Дополнение
Пресс-секретарь Deutsche Bahn Ани Брукер отметила, что длительная забастовка направлена "против немецкой экономики". По ее словам, это негативно повлияет на поставки компании для электростанций, нефтеперерабатывающих заводов.
Кроме того, немецкий министр транспорта Фолькер Виссинг заявил, что забастовка создаст дополнительное давление на цепи поставок, которые и так перегружены из-за нападений хуситов на судоходные пути Красного моря.
Напомним,
в начале месяца в Германии состоялась акция "Украина в огне, остановим российский террор!", митингующие призвали немецкого премьер-министра оказать военную поддержку и ввести санкции.
В Германии началась шестидневная забастовка железнодорожников
В Германии началась шестидневная забастовка железнодорожников, которая стала четвертой подобной акцией с ноября 2023 года из-за длительного спора по заработной плате и рабочему времени. Забастовка может создать дополнительное давление на и без того напряженные цепи поставок.
ЕС согласовал продление экономических санкций против россии еще на полгода -СМИ
Европейский Союз согласился продлить экономические санкции против россии еще на полгода.
Ракетная атака рф на Харьков унесла жизни уже 9 человек: под завалами обнаружили еще одного погибшего
Количество погибших возросло до 9 в результате ракетного обстрела 5-этажного дома в Харькове, сообщает Харьковская областная прокуратура. Поисково-спасательная операция продолжается.
50 млрд евро от ЕС, евростремления Украины и покупка оружия у словацких компаний: Шмыгаль заявил о согласии с Фицо по ряду вопросов
Словакия пообещала поддержать европейскую интеграцию Украины и программу, которая предусматривает 50 миллиардов евро Украине от ЕС. Страна также позволит Украине покупать оружие и оборудование у словацких компаний.
Латвия передаст Украине 14 автомобилей, конфискованных у пьяных латвийцев
Латвия передает Украине 14 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей, стоимостью 68 тысяч евро. Это является частью усилий по поддержке украинского общества в условиях продолжающихся военных действий.
В январе в Украине погибло еще двое белорусских добровольцев
Еще двое белорусских добровольцев погибли в Украине в январе, защищая страну от российских оккупантов. Таким образом, общее количество жертв белорусских добровольцев против российской агрессии с начала войны составляет по меньшей мере 38 человек.
В Нидерландах арестовали 3 человек по подозрению в уклонении от санкций против рф
Власти Нидерландов арестовали трех человек, связанных с международной контрабандной сетью, которых обвиняют в нарушении европейских санкций против россии. Группу, в которую входили администраторы зарегистрированной в Нидерландах компании, подозревают в экспорте в россию технологий и лабораторного оборудования, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.
Армия рф обстреляла больницу в Херсоне, ранены два медика и местная женщина - ОВА
Как сообщается, российские войска обстреляли больницу в Херсоне, ранив двух медиков и 60-летнюю женщину.
Механическое и лазерное затирание: Рувин рассказал, как россияне пытаются скрыть маркировку на компонентах беспилотников, которыми атакуют Украину
По словам Александра Рувина, директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, россияне используют механическое и лазерное стирание для сокрытия маркировки на компонентах беспилотников, что затрудняет идентификацию страны-производителя.
Омбудсмен Лубинец заявил, что выясняет все детали происшествия с падением российского Ил-76 под белгородом
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выясняет детали относительно падения российского военного самолета Ил-76. Лубинец призвал доверять официальным источникам и предостерег от использования рф дезинформации.