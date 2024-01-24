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В Германии началась шестидневная забастовка железнодорожников

В Германии началась шестидневная забастовка железнодорожников

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 11:48  •  18225 просмотра

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В Германии началась шестидневная забастовка железнодорожников, которая стала четвертой подобной акцией с ноября 2023 года из-за длительного спора по заработной плате и рабочему времени. Забастовка может создать дополнительное давление на и без того напряженные цепи поставок.

В ночь на 24 января в Германии началась шестидневная забастовка машинистов железнодорожного транспорта. Об этом со ссылкой на DW, пишет УНН.

Детали 

Запланированная забастовка машинистов пассажирского железнодорожного транспорта продлится до 18:00 понедельника, 29 января. Днем ранее начали бастовать машинисты грузовых поездов.

Новая забастовка началась через несколько дней после последней подобной акции, организованной работниками железной дороги 10 и 12 января.

Это уже четвертая железнодорожная забастовка в Германии с ноября 2023 года на фоне эскалации спора между профсоюзом машинистов GDL и железнодорожным концерном Deutsche Bahn по заработной плате и рабочему времени.

В профсоюзе говорят, что готовы приостановить забастовку, если концерн согласится на их условия.

GDL хочет сократить недельное рабочее время для сменных работников с 38 до 35 часов без снижения заработной платы.

Взамен в Deutsche Bahn предложили сокращение на один час без снижения зарплаты или повышение на 2,7%, если машинист сохранит 38-часовую неделю, в дополнение к повышению зарплаты до 13% и единовременной инфляционной

Профсоюз отклонил это предложение накануне забастовки.

Дополнение

Пресс-секретарь  Deutsche Bahn Ани Брукер отметила, что длительная забастовка направлена "против немецкой экономики". По ее словам, это негативно повлияет на поставки компании для электростанций, нефтеперерабатывающих заводов.

Кроме того, немецкий министр транспорта Фолькер Виссинг заявил, что забастовка создаст дополнительное давление на цепи поставок, которые и так перегружены из-за нападений хуситов на судоходные пути Красного моря.

Напомним,

в начале месяца в Германии состоялась акция  "Украина в огне, остановим российский террор!", митингующие призвали немецкого премьер-министра оказать военную поддержку и ввести санкции.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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У Німеччині розпочався шестиденний страйк залізничників
A six-day strike by railroad workers begins in Germany
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В Германии началась шестидневная забастовка железнодорожников

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