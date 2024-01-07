У Берліні пройшла акція з вимогою надати Україні ракети Taurus
Київ • УНН
Активісти в Німеччині мітингували біля парламенту, протестуючи проти російських ракетних атак на Україну і закликаючи німецького прем'єр-міністра надати військову підтримку і запровадити санкції.
Акцію "Україна у вогні, зупинимо російський терор!" провели під стінами німецького парламенту активісти. Про акцію повідомляє організація Vitsche (Віче), яка є об’єднанням молодих українців Німеччини, передає УНН.
Мітинг зібрав кілька десятків людей. Головна мета – привернути увагу глави уряду ФРН до жахливих російських ракетних атак проти українців, які посилилися перед Новим роком і в перші дні 2024-го.
"На тлі посилених ракетних обстрілів України з боку росії ми, українці в Німеччині, стоїмо разом, щоб наш голос був почутий. Ми просимо зброю та повну міжнародну підтримку, дотримання і введення нових санкцій", — заявили організатори акції, об’єднання українських організацій у Берліні Vitsche.
Українці, німці та представники інших націй скандували та вимагали якнайшвидше надати Україні зброю — зокрема, ракети Taurus, рішення щодо яких гальмуються, а також засоби ППО та безпілотники.