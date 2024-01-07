В Берлине прошла акция с требованием предоставить Украине ракеты Taurus
Киев • УНН
Активисты в Германии митинговали возле парламента, протестуя против российских ракетных атак на Украину и призывая немецкого премьер-министра оказать военную поддержку и ввести санкции.
Акцию "Украина в огне, остановим российский террор!" провели под стенами немецкого парламента активисты. Об акции сообщает организация Vitsche (Вече), которая является объединением молодых украинцев Германии, передает УНН.
Митинг собрал несколько десятков человек. Главная цель - привлечь внимание главы правительства ФРГ к ужасным российским ракетным атакам против украинцев, которые усилились перед Новым годом и в первые дни 2024-го.
"На фоне усиленных ракетных обстрелов Украины со стороны России мы, украинцы в Германии, стоим вместе, чтобы наш голос был услышан. Мы просим оружие и полную международную поддержку, соблюдение и введение новых санкций", - заявили организаторы акции, объединение украинских организаций в Берлине Vitsche.
Украинцы, немцы и представители других наций скандировали и требовали как можно быстрее предоставить Украине оружие - в частности, ракеты Taurus, решение по которым тормозятся, а также средства ПВО и беспилотники.
В Берлине прошла акция с требованием предоставить Украине ракеты Taurus
Активисты в Германии митинговали возле парламента, протестуя против российских ракетных атак на Украину и призывая немецкого премьер-министра оказать военную поддержку и ввести санкции.
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