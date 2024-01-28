Правительство Франции пообещало фермерам дополнительные меры для их защиты от нечестной конкуренции

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил в воскресенье, 28 января, что он рассматривает "дополнительные" меры на национальном и европейском уровнях для защиты фермеров от недобросовестной конкуренции со стороны других стран, которые не подпадают под те же регуляторные ограничения. Об этом сообщает BFMTV, пишет УНН.

Я хочу, чтобы мы прояснили ситуацию и посмотрели, какие дополнительные меры мы можем принять в связи с этими историями недобросовестной конкуренции. Это ненормально, что вам запрещают использовать определенные продукты, а соседние страны используют их, и что они (товары) потом попадают сюда, - заявил премьер.

Детали

Отмечается, что во время горячей дискуссии с несколькими фермерами Габриэль Атталь не предоставил более подробной информации о мерах, которые можно было бы принять. Эти экологические регуляторные ограничения в основном касаются фитосанитарных продуктов, которые французские фермеры больше не могут использовать.

Глава правительства выслушал фермеров и представителей профсоюзов, которые объясняли свои жалобы, начиная от проблем с доходами и заканчивая административными ограничениями и экологическими стандартами.

"Я прекрасно понимаю, что вы говорите о противоречивых предписаниях и ощущении, что мы больше не знаем, куда идем", - сказал он, повторяя свои обещания, данные в пятницу, относительно административного упрощения или прекращения повышения налога на дизельное топливо для недорожного использования.

Столкнувшись с неприятием фермерами соглашений о свободной торговле между ЕС и другими экономическими зонами, он подтвердил, что Франция и в дальнейшем будет выступать против таких соглашений с латиноамериканскими странами.

Развивать наше сельское хозяйство означает производить и восстанавливать наш продовольственный суверенитет. Мы должны прекратить импортировать продукты, которые могли бы производить дома, заверил Габриэль Атталь.

Дополнение

Председатель французского профсоюза фермеров Jeunes agriculteurs Максим Бюзар заявил, что в ночь на понедельник, 29 января, планирует блокаду Парижа и его пригородов из-за невыполнения правительством требований протестующих.

Напомним

В Германии началась шестидневная забастовка железнодорожников, которая стала четвертой подобной акцией с ноября 2023 года из-за длительного спора по заработной плате и рабочему времени. Забастовка может создать дополнительное давление на и без того напряженные цепи поставок.