Правительство Франции пообещало фермерам дополнительные меры для их защиты от нечестной конкуренции
Премьер-министр Франции пообещал дополнительные меры для защиты французских фермеров от недобросовестной конкуренции. Это произошло после того, как фермеры пожаловались на проблемы с доходами, регулирование и экологические стандарты, которые ставят их в невыгодное положение по сравнению с иностранными конкурентами.
За полгода количество поджогов военкоматов в рф выросло вдвое, - британская разведка
Количество поджогов российских военкоматов удвоилось за последние шесть месяцев, что свидетельствует о растущем недоверии общественности к обещанию правительства не проводить дальнейшую мобилизацию. Нападения также свидетельствуют о нехватке доверия к недавнему обещанию путина о том, что дальнейшей мобилизации не будет.
Партизаны зафиксировали новую группу российских солдат, прибывших в оккупированный Джанкой
Партизаны зафиксировали прибытие российских войск в оккупированный Джанкой, Крым, для пополнения потерь на фронте, сообщает украинское партизанское движение "АТЕШ". Агенты сообщают о систематическом прибытии и выбытии личного состава, что свидетельствует о продолжении больших потерь.
В Стамбуле неизвестные напали на церковь во время службы, есть жертва
В воскресенье двое неизвестных открыли огонь в церкви в Стамбуле во время богослужения, в результате чего один человек погиб, другие получили ранения.
россияне с беспилотника ударили по Бериславу на Херсонщине: ранен мужчина
российские войска атаковали Берислав Херсонской области Украины с помощью беспилотника, ранив 54-летнего местного жителя.
Энергетики восстанавливают свет, продолжается эвакуация людей: в Херсонской ОГА рассказали о ситуации в области
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в Херсонской области, а коммунальщики восстанавливают поврежденные обстрелами дома. Тем временем продолжается эвакуация людей с деоккупированных территорий.
Украинские защитники уничтожили военную технику и блиндаж оккупантов: видео
Украинские военные уничтожили блиндаж, пехотинца и бронетехнику российских военных с помощью беспилотников.
российские власти агитируют военных, которые уже не могут участвовать в войне, становиться педагогами - ЦНС
российские власти поощряют раненых или непригодных солдат становиться учителями, в частности, истории, физкультуры и безопасности жизнедеятельности. Их цель - пропагандировать патриотизм и поддержку путина через школы.
Сильное землетрясение магнитудой 6,5 баллов произошло в Бразилии
В воскресенье утром в 67 км к западу от бразильского города Тараука на глубине 610 км произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов. Пока не сообщается о значительных разрушениях или жертвах.
Экоактивисты облили супом "Джоконду" в Лувре
Двое экологических активистов вылили суп на бронированное стекло, защищающее картину "Мона Лиза" в музее Лувр в Париже, чтобы продвигать "право на здоровое и устойчивое питание". Это произошло после инцидента в мае 2022 года, когда кто-то бросил в картину заварной пирог.