Итальянские фермеры, протестующие против аграрной политики ЕС, требуют встречи с премьером Мелони

Десятки итальянских фермеров 30 января провели демонстрацию с тракторами недалеко от Милана. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Демонстранты протестуют против сельскохозяйственной политики Европейского союза, а также влияния инфляции и налогов на продукты. Они требуют установления реальных цен на продукцию, которые бы отражали их истинную стоимость.

По словам одного из организаторов демонстрации Луизито Нальди, протестующие требуют встречи с правительством премьер-министра Джорджии Мелони. Акции протеста планируют проводить до того момента, пока их не пригласят в Рим.

Контекст

В последние недели демонстрации фермеров, блокирующих дороги тракторами, прошли по всей Италии. Хотя протесты по своему масштабу уступают аналогичным акциям в Франции, Румынии или Польше.

Основные причины протеста это - рост цен на топливо, убытки от непогоды или болезней растений, которые никогда не компенсировались (или компенсировались лишь частично), конкуренция со стороны неевропейских стран, требование отказаться от синтетических продуктов питания и продуктов на основе насекомых.

Участница протеста фермеров во Франции и ее 12-летняя дочь погибли в результате ДТП