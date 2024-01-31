Итальянские фермеры, протестующие против аграрной политики ЕС, требуют встречи с премьером Мелони
Итальянские фермеры вышли на демонстрацию с тракторами под Миланом в знак протеста против аграрной политики ЕС и влияния инфляции и налогов на цены на продукты питания, требуя установления реальных цен, отражающих истинную стоимость продуктов, а также встречи с правительством премьер-министра Малони.
Телескоп Джеймса Уэбба сделал необычные снимки 19 близлежащих спиральных галактик
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" получил беспрецедентно подробные изображения 19 близлежащих спиральных галактик.
Лето на Южном полюсе: украинские полярники показали, как выглядят зеленые склоны Антарктики
Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показали, каким ярким бывает лето в Антарктике, когда тают снега.
В Пакистане экс-премьера приговорили к 10 годам тюрьмы за разглашение гостайны
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был приговорен к 10 годам заключения за разглашение государственной тайны. Это произошло за несколько дней до выборов.
Дроновая атака Харькова: оккупанты попали по двум жилым домам, травмированы три человека
Три человека в Харькове получили легкие синяки и стресс от попадания российского снаряда в жилой дом.
Зеленский отозвал увольнение Залужного с должности Главкома после реакции общественности - Financial Times
Попытка президента Зеленского отстранить от командования популярного генерала Валерия Залужного вызвала возмущение общественности, которая предотвратила его увольнение.
Boeing отозвал запрос на исключение из правил безопасности в отношении 737-7 Max после того, как у самолета отвалилась дверь
После того, как у самолета Boeing 737 Max над Орегоном отвалилась дверь аварийного выхода, компания Boeing отозвала свой запрос на получение исключения из правил безопасности от FAA, чтобы разрешить поставки и полеты новой модели 737-7 Max.
Атака дронов на Харьков: глава ОВА сообщил подробности о повреждениях
По словам Синегубова, повреждена исключительно гражданская инфраструктура, осмотр мест продолжается.
Евровидение-2024: в каком из полуфиналов выступит представитель от Украины
Жеребьевка полуфиналов песенного конкурса "Евровидение-2024" определила, что Украина выступит в первой части первого полуфинала 7 мая.
Марьинское направление: украинские защитники уничтожили 12 единиц бронетехники врага во время штурма вблизи Константиновки - Генштаб
Самым горячим участком фронта остается Марьинское направление, где за минувшие сутки украинские защитники отбили 14 вражеских обстрелов, уничтожив 12 единиц бронетехники во время одного штурма вблизи Константиновки.