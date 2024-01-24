Участница протеста фермеров во Франции и ее 12-летняя дочь погибли в результате ДТП

Французская 35-летняя фермерка Александра Сонак и ее 12-летняя дочь погибли, а ее муж получил тяжелые травмы во время аварии с участием автомобиля, который врезался в блокпост из соломы во время общенациональной акции протеста французских фермеров. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Авария произошла во вторник вблизи Тулузы во время масштабного протеста фермеров. Прокуратура заявила, что в темное время суток автомобиль случайно наехал на тюки соломы и сбил трех человек - семью погибшей Александры Сонак. Она разводила скот и выращивала кукурузу на ферме вблизи Тулузы. Александра погибла почти сразу, ее 12-летняя дочь позже умерла от полученных травм в больнице. Муж фермерки, которому 40 лет, находится в реанимации.

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Трех человек, которые находились в машине, задержали. Сообщается, что они ехали из Тулузы в Андорру. Начато расследование по факту непредумышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, хотя местный прокурор Оливье Муйсе заявил, что инцидент не был преднамеренным.

Александра Сонак, у которой двое детей, рассказывала местной радиостанции в начале этой недели, что ее семья вышла на протест, чтобы защитить свою профессию.

Контекст

Фермеры уже несколько дней перекрывают ключевые дороги на юго-западе, одном из важнейших сельскохозяйственных регионов Франции.

Во вторник фермеры по всей Франции расширили свои блокпосты после встречи с премьер-министром Габриэлем Атталем, чтобы выразить жалобы на новые экологические нормы и рост цен на энергоносители.

На прошлой неделе более 400 тракторов заблокировали центр Тулузы, где проживает около 800 000 человек. В течение последних дней несколько ключевых автомагистралей на юго-западе страны были полностью перекрыты фермерами, которые обустроили спальные кварталы посреди автомагистралей.

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