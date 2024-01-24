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Учасниця протесту фермерів у Франції та її 12-річна дочка загинули в результаті ДТП

Учасниця протесту фермерів у Франції та її 12-річна дочка загинули в результаті ДТП

Київ • УНН

 • 28895 перегляди

У Франції під час блокування аграріями дороги загинула учасниця акції, коли автомобіль протаранив тюки соломи, якими фермери перекрили трасу.

Французька 35-річна фермерка Олександра Сонак та її 12-річна донька загинули, а її чоловік отримав важкі травми під час аварії за участю автомобіля, який врізався в блокпост з соломи під час загальнонаціональної акції протесту французьких фермерів. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Аварія сталася у вівторок поблизу Тулузи під час масштабного протесту фермерів. Прокуратура заявила, що у темну пору доби автомобіль випадково наїхав на тюки соломи і збив трьох людей – родину загиблої Олександри Сонак. Вона розводила худобу і вирощувала кукурудзу на фермі поблизу Тулузи. Олександра загинула майже відразу, її 12-річна донька пізніше померла від отриманих травм у лікарні. Чоловік фермерки, якому 40 років, перебуває в реанімації.

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Трьох осіб, які перебували в машині, затримали. Повідомляється, що вони їхали з Тулузи до Андорри. Розпочато розслідування за фактом ненавмисного вбивства за обтяжуючих обставин, хоча місцевий прокурор Олів'є Муйсе заявив, що інцидент не був навмисним.

Олександра Сонак, у якої двоє дітей, розповідала місцевій радіостанції на початку цього тижня, що її сім'я вийшла на протест, щоб захистити свою професію.

Контекст

Фермери вже кілька днів перекривають ключові дороги на південному заході, одному з найважливіших сільськогосподарських регіонів Франції.

У вівторок фермери по всій Франції розширили свої блокпости після зустрічі з прем'єр-міністром Габріелем Атталем, щоб висловити скарги на нові екологічні норми і зростання цін на енергоносії.

Минулого тижня понад 400 тракторів заблокували центр Тулузи, де проживає близько 800 000 людей. Протягом останніх днів кілька ключових автомагістралей на південному заході країни були повністю перекриті фермерами, які облаштували спальні квартали посеред автомагістралей.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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