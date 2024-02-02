В МВФ предупреждают, что европейские правительства могут пожалеть о поддержке протестующих фермеров

Европейские правительства должны более активно противостоять призывам к увеличению финансовой поддержки фермеров, которые устраивают протесты. Об этом во время пресс-брифинга в офисе Международного валютного фонда заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает France24, пишет УНН.

Детали

Она объяснила, что понимает настроения фермеров, которым все сложнее становится вести бизнес в нынешних условиях.

Вы видите, как фермеры протестуют. На человеческом уровне я понимаю, что они сталкиваются с большими трудностями, и им непросто выполнять работу, которую они выполняют - подчеркнула Кристалина Георгиева.

В то же время призвала европейских чиновников к действиям, поскольку в будущем ситуация может оказаться гораздо хуже.

Но если такие настроения будут продолжаться и загонят правительства в угол, в котором они окажутся неспособными делать то, что необходимо для (укрепления) экономики, тогда могут наступить дни, о которых придется сожалеть - заявила директор-распорядитель МВФ.

Дополнение

В издании добавляют, что недавно состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, где стороны обсудили "будущее европейского сельского хозяйства"

Во время их переговоров тысячи фермеров со всей Европы протестовали в Брюсселе.

Во время протеста в Брюсселе фермеры бросали яйца и камни в Европейский парламент, а также запускали фейерверки

После саммита Макрон заявил журналистам, что Франции удалось убедить ЕС "ввести более строгие правила" в отношении импорта зерновых и птицы, в частности, из Украины.

Отмечается, что Георгиева призвала правительства во всем мире работать над восстановлением фискальных буферов, истощенных пандемией COVID-19, закрывая налоговые лазейки и оценивая качество существующих государственных расходов.

Я разговаривала со многими политиками, особенно с министрами финансов, и они признают важность фискальной консолидации - подчеркнула директор-распорядитель МВФ.

Контекст

В последние недели демонстрации фермеров, блокирующих дороги тракторами, прошли по всей Италии. Хотя протесты по своему масштабу уступают аналогичным акциям в Франции, Румынии или Польше.

Основные причины протеста это - рост цен на топливо, убытки от непогоды или болезней растений, которые никогда не компенсировались (или компенсировались лишь частично), конкуренция со стороны неевропейских стран, требование отказаться от синтетических продуктов питания и продуктов на основе насекомых.

Итальянские фермеры, протестующие против аграрной политики ЕС, требуют встречи с премьером Мелони