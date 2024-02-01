Во время протеста в Брюсселе фермеры бросали яйца и камни в Европейский парламент, а также запускали фейерверки
Киев • УНН
Фермеры в Брюсселе протестуют возле Европейского парламента, поджигая костры, зажигая фейерверки, бросая яйца и камни, что привело к столкновениям с полицией, которая применила водометы и слезоточивый газ.
Фермеры в центре Брюсселя разожгли пожары, запускали фейерверки, бросали яйца и камни в Европейский парламент. Полиция сдерживала протестующих, используя водометы и слезоточивый газ. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В центре Брюсселя фермеры вышли на протест, во время которого устроили поджеги, запускали фейерверки, бросали яйца и камни в Европейский парламент.
Протестующие, представляющие фермерские хозяйства из разных стран ЕС, попытались прорвать барьеры перед парламентом, но встретили сопротивление полиции, которая использовала водометы и слезоточивый газ. Столкновения также привели к повреждению статуи на площади, где фермеры парковали тракторы.
Лидеры протеста выражают требования к правительству и европейским институтам по решению проблем сельскохозяйственного сектора и требуют пойти навстречу фермерам в вопросах оплаты труда.
Если вы видите, с каким количеством людей мы здесь сегодня, и если вы видите, что это по всей Европе, то у нас должна быть надежда. Мы должны иметь надежду, что эти люди увидят, что сельское хозяйство необходимо. Это еда, вы знаете
Глава Европейского парламента Роберта Метсола, обращаясь к представителям сельского хозяйства, подчеркнула, что их проблемы не остаются незамеченными.
Фермеры, которые находятся на улице. Мы видим вас и слышим вас
Напомним,
Протесты проходят на фоне саммита ЕС, где среди других вопросов обсуждали выделение поддержки Украине. Действия протестующих направлены для давления на лидеров Европейского Союза, чтобы те обратили внимание на проблемы фермеров, связанные с налогами и ростом расходов.
Протесты фермеров в Болгарии удалось утихомирить: о чем договорились21 сентябрь 2023, 11:58 • 178026 просмотров
Во время протеста в Брюсселе фермеры бросали яйца и камни в Европейский парламент, а также запускали фейерверки
Фермеры в Брюсселе протестуют возле Европейского парламента, поджигая костры, зажигая фейерверки, бросая яйца и камни, что привело к столкновениям с полицией, которая применила водометы и слезоточивый газ.
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