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Протесты фермеров в Болгарии удалось утихомирить: о чем договорились

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Протесты болгарских фермеров против возобновления импорта украинского зерна утихли после встречи с правительством. Стороны договорились не расширять список культур, которые будут поступать из Украины, сообщил в эфире телемарафона министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, передает УНН.

На вопрос, почему вспыхнули протесты в Болгарии и насколько важна позиция аграриев в странах, которые поддержали восстановление украинского агроэкспорта, Сольский ответил:

Цитата

“Позиция аграриев в любой европейской стране особенно важна, и это правда. Потому что это много людей, много семей, большой электорат, большая сфера экономики. Это, по сути, не только бизнес, но и социальный, политический вопрос, и перечень можно бесконечно продолжать. И поэтому, мы очень благодарны Болгарии, потому что они первыми сделали шаг и публично на уровне парламента приняли решение о том, что они не поддерживают продление этих запретов. Вместе с тем, болгарские фермеры действительно имели вопросы не только по 4-х культурам, но и по ряду других, и из-за этого продолжались митинги в стране”, - отметил Сольский.

Он добавил, что в ответ на протесты болгарское правительство посвятило много времени для общения с фермерами, чтобы объяснить о какой договоренности с Украиной идет речь и что украинская сторона предлагает.

“И таким образом удалось удержать ситуацию в рамках, как и планировалось, и не расширять список продукции к дискуссии, что на наш взгляд категорически неприемлемо по многим причинам. И поэтому это перешло в конструктив”, - отметил Сольский.

Напомним

Болгария поддержала возобновление украинского агроэкспорта после 15 сентября. 

Однако правительство Болгарии и фермеры страны разошлись во мнениях относительно возобновления импорта украинского зерна.

Фермеры протестовали против этого решения, которое они считали вредным для их бизнеса. Также, чтобы урегулировать конфликт, представители отрасли были приглашены на встречу с премьер-министром, но аграрии отказались от участия. 

Украинские Национальные Новости

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