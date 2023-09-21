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Протести фермерів у Болгарії вдалось вгамувати: про що домовились

Протести фермерів у Болгарії вдалось вгамувати: про що домовились

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Протести болгарських фермерів проти відновлення імпорту українського зерна вгамувалися після зустрічі з урядом. Сторони домовились не розширювати список культур, які надходитимуть з України, повідомив в ефірі телемарафону міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає УНН.

На запитання, чому спалахнули протести у Болгарії і наскільки є важливою позиція аграріїв в країнах, які підтримали відновлення українського агроекспорту, Сольський відповів:

Цитата

“Позиція аграріїв у будь-якій європейській країні особливо важлива, і це правда. Бо це багато людей, багато сімей, великий електорат, велика сфера економіки. Це, по суті, не тільки бізнес, а й соціальне, політичне питання, і перелік можна нескінченно продовжувати. І тому, ми дуже вдячні Болгарії, бо вони першими зробили крок і публічно на рівні парламенту прийняли рішення про те, що вони не підтримують продовження цих заборон. Разом з тим, болгарські фермери дійсно мали питання не тільки по 4-х культурах, а й по ряду інших, і через це тривали мітинги в країні”, - зазначив Сольський.

Він додав, що у відповідь на протести болгарський уряд присвятив багато часу для спілкування з фермерами, аби пояснити про яку домовленість з Україною йдеться та що українська сторона пропонує.

“І таким чином вдалося втримати ситуацію в рамках, як і планувалося, й не розширювати список продукції до дискусії, що на наш погляд є категорично неприйнятно з багатьох причин. І тому це перейшло в конструктив”, - зазначив Сольський.

Нагадаємо

Болгарія підтримала відновлення українського агроекспорту після 15 вересня. 

Проте уряд Болгарії та фермери країни розійшлися в думках щодо поновлення імпорту українського зерна.

Фермери протестували проти цього рішення, яке вони вважали шкідливим для їхнього бізнесу. Також, аби врегулювати конфлікт, представників галузі було запрошено на зустріч з прем’єр-міністром, але аграрії відмовилися від участі. 

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