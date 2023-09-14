Болгарія підтримала відновлення українського агроекспорту після 15 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Болгарія підтримує відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня. Про це у власному акаунті Х (колишній Twitter) повідомив очільник українського уряду Денис Шмигаль, повідомляє УНН.
Цитата
"Дякую парламенту, уряду та прем’єр-міністру Ніколаю Денкову за підтримку українського народу і шляхів солідарності!", - підкреслив український прем'єр у дописі в соцмережі.
Контекст
Сьогодні Національне зібрання Болгарії зняло заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня. Це сталося після понад двох годин дебатів у пленарній залі.
У залі пленарних засідань депутати заслухали міністра сільського господарства Кирила Ватєва, який зазначив, що контроль за імпортом української продукції буде посилено, "оскільки вона не відповідає стандартам ЄС".
"Згідно з макропоказниками, відмовитися від цієї заборони не так хвилююче, тому що болгарських виробників можна підтримати", - додав він.
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Нагадаємо
Члени громадської спілки “Всеукраїнський аграрний форум” раніше звернулися з листом до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, у якому попросили вжити заходів щодо повноцінного відновлення постачання української сільськогосподарської продукції, передусім на ринки ЄС.
Представники українського АПК стурбовані ініціативами окремих держав-членів ЄС та Європейської комісії, які несуть в собі небезпеку знищення українського аграрного сектору економіки. Зокрема, вони занепокоєні фактами, які свідчать про невиконання ст. 35 Угоди. Ця стаття говорить про те, що жодна сторона Угоди не повинна запроваджувати будь-які заборони чи обмеження щодо імпорту будь-якого товару іншої сторони. Однак, переконані аграрії, практика обмежень, зокрема щодо ввезення на територію низки країн-членів ЄС українського зерна, порушує положення Угоди та є дискримінаційною щодо України.
З цього приводу президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною у агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту суперечать позиції Єврокомісії та Європарламенту.