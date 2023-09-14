Болгария поддержала возобновление украинского агроэкспорта после 15 сентября

Цитата

"Спасибо парламенту, правительству и премьер-министру Николаю Денкову за поддержку украинского народа и путей солидарности!", - подчеркнул украинский премьер в заметке в соцсети.

Контекст

Сегодня Национальное собрание Болгарии сняло запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября. Это произошло после более двух часов дебатов в пленарном зале.

В зале пленарных заседаний депутаты заслушали министра сельского хозяйства Кирилла Ватева, который отметил, что контроль за импортом украинской продукции будет усилен, "поскольку она не соответствует стандартам ЕС".

"Согласно макропоказателям, отказаться от этого запрета не так волнительно, потому что болгарских производителей можно поддержать", - добавил он.

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Напомним

Члены общественного союза “Всеукраинский аграрный форум” ранее обратились с письмом к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором попросили принять меры по полноценному возобновлению поставок украинской сельскохозяйственной продукции, прежде всего на рынки ЕС.

Представители украинского АПК обеспокоены инициативами отдельных государств-членов ЕС и Европейской комиссии, которые несут в себе опасность уничтожения украинского аграрного сектора экономики. В частности, они обеспокоены фактами, которые свидетельствуют о невыполнении ст. 35 Соглашения. Эта статья говорит о том, что ни одна сторона Соглашения не должна вводить какие-либо запреты или ограничения в отношении импорта любого товара другой стороны. Однако, убеждены аграрии, практика ограничений, в частности по ввозу на территорию ряда стран-членов ЕС украинского зерна, нарушает положения Соглашения и является дискриминационной по отношению к Украине.

По этому поводу президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии УНН отметил, что, по его мнению, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния не могут конкурировать с Украиной в агропромышленном комплексе, а блокированием украинского экспорта противоречат позиции Еврокомиссии и Европарламента.