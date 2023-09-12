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Усі ризики для країн ЄС від українського агроекспорту усунені – Ольга Стефанішина

Усі ризики для країн ЄС від українського агроекспорту усунені – Ольга Стефанішина

Київ • УНН

 • 303886 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Українськ фермери розраховують на збільшення транзитних можливостей через територію сусідніх держав, оскільки основні споживачі продукції українського АПК знаходяться далеко за межами цих держав й наразі всі чинники, які могли б становити ризик для Польщі чи будь-якої іншої країни Євросоюзу, усунені. Про це, як повідомляє офіс віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, вона заявила в інтерв’ю польському віснику ONET, передає УНН.

Цитата

«Наші фермери розраховують на розвиток і збільшення транзитних можливостей через територію сусідніх держав-членів ЄС, оскільки основні споживачі нашої продукції знаходяться далеко за межами цих п’яти держав ЄС. Наразі всі чинники, які могли б становити ризик для Польщі чи будь-якої іншої країни Євросоюзу, усунені. Тому, ми очікуємо, що у вересні обмеження щодо експорту не будуть продовжені», – підкреслила урядовиця.

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Також вона наголосила, що “навіть у часи повномасштабної війни, масового руйнування інфраструктури та порушення логістики, Україна дотримується правил торгівлі”.

“Цього ж очікуємо і від сусідніх країн. Будь які односторонні заходи – це про обхід законодавства ЄС”, - впевнена Ольга Стефанішина.

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Урядовиця зауважила, що статистичні дані чітко показують, що українська сільськогосподарська продукція не становить жодної загрози для внутрішнього ринку ЄС.

“Відтак, будь які подальші обмеження щодо українського аграрного експорту матимуть радше політичний аспект”, - йдеться у повідомленні офісу урядовиці.

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Ольга Стефанішина також наголосила, що були проведені консультації з українським аграрним бізнесом та запевнила, що п’ять країн ЄС, які виступають за продовження обмежувальних заходів, не є пріоритетним ринком для українського агроекспорту.

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Нагадаємо

Члени громадської спілки “Всеукраїнський аграрний форум” раніше звернулися з листом до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, у якому просять вжити заходів щодо повноцінного відновлення постачання української сільськогосподарської продукції, передусім на ринки ЄС.

Представники українського АПК стурбовані ініціативами окремих держав-членів ЄС та Європейської комісії, які несуть в собі небезпеку знищення українського аграрного сектору економіки. Зокрема, вони занепокоєні фактами, які свідчать про невиконання ст. 35 Угоди. Ця стаття говорить про те, що жодна сторона Угоди не повинна запроваджувати будь-які заборони чи обмеження щодо імпорту будь-якого товару іншої сторони. Однак, переконані аграрії, практика обмежень, зокрема щодо ввезення на територію низки країн-членів ЄС українського зерна, порушує положення Угоди та є дискримінаційною щодо України.

З цього приводу президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною у агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту суперечать позиції Єврокомісії та Європарламенту.

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