У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
14:34 • 934 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 7814 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
13:00 • 16049 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
12:25 • 17460 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 14105 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
10:53 • 22310 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 12463 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
10:00 • 12713 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 12544 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Атака на Сумщину: кількість поранених від ворожого удару по 9-поверхівці в Охтирці зросла до семи 8 грудня, 05:14 • 8924 перегляди
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинках 8 грудня, 06:54 • 15936 перегляди
Війська рф атакували дронами Фастів на Київщині: показали наслідки 8 грудня, 07:35 • 3964 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 8 грудня, 08:22 • 17493 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш" 09:29 • 13860 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
13:00 • 16050 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
12:25 • 17460 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:53 • 22310 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
8 грудня, 08:10 • 29556 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 71484 перегляди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Лондон
Велика Британія
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
8 грудня, 08:10 • 29556 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 52690 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 62955 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 63777 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 77866 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов

Київ • УНН

8 грудня під час бойового завдання на східному напрямку загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Євгеній Іванов. Обставини втрати з'ясовуються.

Опівдні 8 грудня, під час виконання бойового завдання на східному напрямку загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. 

– йдеться у повідомленні.

Наразі обставини, за яких сталася втрата, з'ясовуються. Повітряні сили ЗСУ висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого підполковника Іванова.

