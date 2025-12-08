У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Київ • УНН
8 грудня під час бойового завдання на східному напрямку загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Євгеній Іванов. Обставини втрати з'ясовуються.
Опівдні 8 грудня, під час виконання бойового завдання на східному напрямку загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович.
Наразі обставини, за яких сталася втрата, з'ясовуються. Повітряні сили ЗСУ висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого підполковника Іванова.
