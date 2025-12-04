Донька загиблого нацгвардійця отримає одноразову допомогу: деталі рішення суду

Оболонський районний суд Києва схвалив виплату одноразової допомоги доньці бійця Національної гвардії України, який загинув під час російського вторгнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Деталі

На момент смерті дівчині не виповнилось 23 роки: її батько за життя був проти пошуку роботи нею та подальшого працевлаштування до моменту завершення вищого навчального закладу та здобуття повної вищої освіти ступеня магістра.

В період з 1 вересня 2018 року по 30 червня 2022 року здобувала вищу освіту на денній формі навчання за кошти місцевого бюджету у Київському університеті імені Бориса Грінченка, за спеціальністю "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії", за наслідком закінчення якого отримала диплом бакалавра з відзнакою.

У період з 1 вересня 2022 року по 27 грудня 2023 року продовжила здобувати вищу освіту у зазначеному вище вищому навчальному закладі за спеціальністю "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії". Вона отримала диплома магістра з відзнакою.

Що встановив суд

Суд встановив, що листом Головного управління Національної гвардії України від 22.04.2025 року заявницю повідомлено, що приймання документів та підготовка висновку щодо виплати одноразової грошової допомоги особам, які мають право на її отримання, належить до компетенції військової частини. Згідно з листом військової частини Національної гвардії України від 14.04.2025 року щодо виплати одноразової грошової допомоги, вказано, що неможливо призначити заявниці допомогу на підставі поданих документів.

Рішення суду

Суд вирішив задовольнити позов громадянки частково. Там вирішили встановити факт її перебування на утриманні батька до дня його смерті.

Враховуючи систематичне і тривале надання коштів померлим на користь своєї дочки, яка навчалась на денній формі навчання у вищому навчальному закладі, не працювала і не мала інших доходів, на переконання суду заявницею доведено факт перебування її на утриманні батька. Вказаний факт має для заявниці юридичне значення, оскільки вона має намір звертатись для отримання одноразової грошової допомоги, у зв'язку зі смертю її батька. При цьому, суд бере до уваги те, що інші особи не звертались за отриманням одноразової допомоги щодо загиблого військовослужбовця, а отже спір про право відсутній. Водночас оскільки під час розгляду справи не було доведено наявність сукупних ознак, передбачених статтею 3 Сімейного кодексу України, слід відмовити у заяві в частині визнання заявниці членом сім'ї загиблого. У зв'язку із цим, заяву слід задовольнити частково - йдеться в тексті вироку суду.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готують нові контракти для всіх, хто бажає служити у Збройних силах України. Зокрема, ці люди отримуватимуть 50-60 тисяч гривень базового фінансового забезпечення.