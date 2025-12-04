Дочь погибшего нацгвардейца получит единовременную помощь: детали решения суда

Оболонский районный суд Киева одобрил выплату единовременной помощи дочери бойца Национальной гвардии Украины, погибшего во время российского вторжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Детали

На момент смерти девушке не исполнилось 23 года: ее отец при жизни был против поиска работы ею и дальнейшего трудоустройства до момента завершения высшего учебного заведения и получения полного высшего образования степени магистра.

В период с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2022 года получала высшее образование на дневной форме обучения за счет местного бюджета в Киевском университете имени Бориса Гринченко, по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии", по окончании которого получила диплом бакалавра с отличием.

В период с 1 сентября 2022 года по 27 декабря 2023 года продолжила получать высшее образование в указанном выше высшем учебном заведении по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии". Она получила диплом магистра с отличием.

Что установил суд

Суд установил, что письмом Главного управления Национальной гвардии Украины от 22.04.2025 года заявительнице сообщено, что прием документов и подготовка заключения о выплате единовременной денежной помощи лицам, имеющим право на ее получение, относится к компетенции воинской части. Согласно письму воинской части Национальной гвардии Украины от 14.04.2025 года о выплате единовременной денежной помощи, указано, что невозможно назначить заявительнице помощь на основании поданных документов.

Решение суда

Суд решил удовлетворить иск гражданки частично. Там решили установить факт ее нахождения на иждивении отца до дня его смерти.

Учитывая систематическое и длительное предоставление средств умершим в пользу своей дочери, которая училась на дневной форме обучения в высшем учебном заведении, не работала и не имела других доходов, по убеждению суда заявительницей доказан факт нахождения ее на иждивении отца. Указанный факт имеет для заявительницы юридическое значение, поскольку она намерена обращаться для получения единовременной денежной помощи, в связи со смертью ее отца. При этом, суд принимает во внимание то, что другие лица не обращались за получением единовременной помощи в отношении погибшего военнослужащего, а значит спор о праве отсутствует. В то же время поскольку при рассмотрении дела не было доказано наличие совокупных признаков, предусмотренных статьей 3 Семейного кодекса Украины, следует отказать в заявлении в части признания заявительницы членом семьи погибшего. В связи с этим, заявление следует удовлетворить частично - говорится в тексте приговора суда.

