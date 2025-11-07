Контракти для військових передбачатимуть зарплату у 50–60 тисяч гривень - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готують нові контракти для всіх, хто бажає служити у Збройних силах України. Зокрема, ці люди отримуватимуть 50-60 тисяч гривень базового фінансового забезпечення, розповів глава держави під час брифінгу, повідомляє УНН.

Глава держави зазначив, що вже зараз необхідно дати всі відповідні вказівки відомствам для пошуку джерел фінансування.

Ми почали відштовхуватись саме від такої цифри, тому що нашим дипломатам потрібно дати відповідний сигнал, нашому Міністерству економіки дати відповідний сигнал, Прем’єр-міністру, Міністру фінансів, Міністерству оборони, для того щоб ми могли знайти джерело фінансування

Зеленський повідомив, що Міністерство оборони розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців, які будуть розраховані на строк від 1 до 5 років.

Контракти розглядають рік, два, чотири, п’ять. Це різний формат цих контрактів, який буде запроваджений. Ми написали бажане фінансування. Ми розібралися з бажаним фінансуванням, яке бачать військові. У нас сьогодні є цифри, які сьогодні всі вважають справедливими для контракту. Я не буду казати їх, тому що спочатку треба мати забезпечення фінансове для таких виплат