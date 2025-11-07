Контракти для військових передбачатимуть зарплату у 50–60 тисяч гривень - Зеленський

ukenru
15:49 • 4668 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
15:32 • 12276 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
14:58 • 13025 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
13:59 • 16218 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
11:23 • 17513 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 37720 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 35002 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 37827 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 29220 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 30358 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 23073 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 30247 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 18431 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian11:56 • 13604 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 11009 перегляди
Публікації
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
15:32 • 12291 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
14:58 • 13040 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
13:59 • 16233 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 11242 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 37726 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Сі Цзіньпін
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Мирноград
Німеччина
Реклама
УНН Lite
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає11:01 • 10332 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 18609 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 30437 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 23251 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 26547 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
МіГ-31
Опалення

Контракти для військових передбачатимуть зарплату у 50–60 тисяч гривень - Зеленський

Київ • УНН

 • 810 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових контрактів для військовослужбовців ЗСУ. Базове фінансове забезпечення для них становитиме 50-60 тисяч гривень, а термін контрактів варіюватиметься від 1 до 5 років.

Контракти для військових передбачатимуть зарплату у 50–60 тисяч гривень - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готують нові контракти для всіх, хто бажає служити у Збройних силах України. Зокрема, ці люди отримуватимуть 50-60 тисяч гривень базового фінансового забезпечення, розповів глава держави під час брифінгу, повідомляє УНН.

Ми вивчили розуміння, що базовим фінансовим забезпеченням для контракту може бути 50-60 тисяч гривень 

- розповів Президент.

Глава держави зазначив, що вже зараз необхідно дати всі відповідні вказівки відомствам для пошуку джерел фінансування.

Ми почали відштовхуватись саме від такої цифри, тому що нашим дипломатам потрібно дати відповідний сигнал, нашому Міністерству економіки дати відповідний сигнал, Прем’єр-міністру, Міністру фінансів, Міністерству оборони, для того щоб ми могли знайти джерело фінансування 

- пояснив Зеленський.

Доповнення

Зеленський повідомив, що Міністерство оборони розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців, які будуть розраховані на строк від 1 до 5 років.

Контракти розглядають рік, два, чотири, п’ять. Це різний формат цих контрактів, який буде запроваджений. Ми написали бажане фінансування. Ми розібралися з бажаним фінансуванням, яке бачать військові. У нас сьогодні є цифри, які сьогодні всі вважають справедливими для контракту. Я не буду казати їх, тому що спочатку треба мати забезпечення фінансове для таких виплат 

- сказав Зеленський.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Зеленський
Україна