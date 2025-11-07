Контракты для военных будут предусматривать зарплату в 50–60 тысяч гривен - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готовятся новые контракты для всех, кто желает служить в Вооруженных силах Украины. В частности, эти люди будут получать 50-60 тысяч гривен базового финансового обеспечения, рассказал глава государства во время брифинга, сообщает УНН.

Глава государства отметил, что уже сейчас необходимо дать все соответствующие указания ведомствам для поиска источников финансирования.

Мы начали отталкиваться именно от такой цифры, потому что нашим дипломатам нужно дать соответствующий сигнал, нашему Министерству экономики дать соответствующий сигнал, Премьер-министру, Министру финансов, Министерству обороны, для того чтобы мы могли найти источник финансирования

Зеленский сообщил, что Министерство обороны начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих, которые будут рассчитаны на срок от 1 до 5 лет.

Контракты рассматривают год, два, четыре, пять. Это разный формат этих контрактов, который будет введен. Мы написали желаемое финансирование. Мы разобрались с желаемым финансированием, которое видят военные. У нас сегодня есть цифры, которые сегодня все считают справедливыми для контракта. Я не буду говорить их, потому что сначала нужно иметь обеспечение финансовое для таких выплат