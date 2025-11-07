ukenru
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Контракты для военных будут предусматривать зарплату в 50–60 тысяч гривен - Зеленский

Киев • УНН

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых контрактов для военнослужащих ВСУ. Базовое финансовое обеспечение для них составит 50-60 тысяч гривен, а срок контрактов будет варьироваться от 1 до 5 лет.

Контракты для военных будут предусматривать зарплату в 50–60 тысяч гривен - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готовятся новые контракты для всех, кто желает служить в Вооруженных силах Украины. В частности, эти люди будут получать 50-60 тысяч гривен базового финансового обеспечения, рассказал глава государства во время брифинга, сообщает УНН.

Мы изучили понимание, что базовым финансовым обеспечением для контракта может быть 50-60 тысяч гривен 

- рассказал Президент.

Глава государства отметил, что уже сейчас необходимо дать все соответствующие указания ведомствам для поиска источников финансирования.

Мы начали отталкиваться именно от такой цифры, потому что нашим дипломатам нужно дать соответствующий сигнал, нашему Министерству экономики дать соответствующий сигнал, Премьер-министру, Министру финансов, Министерству обороны, для того чтобы мы могли найти источник финансирования 

- пояснил Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщил, что Министерство обороны начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих, которые будут рассчитаны на срок от 1 до 5 лет.

Контракты рассматривают год, два, четыре, пять. Это разный формат этих контрактов, который будет введен. Мы написали желаемое финансирование. Мы разобрались с желаемым финансированием, которое видят военные. У нас сегодня есть цифры, которые сегодня все считают справедливыми для контракта. Я не буду говорить их, потому что сначала нужно иметь обеспечение финансовое для таких выплат 

- сказал Зеленский.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Зеленский
Украина